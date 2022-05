A Polônia quer que a Ucrânia se desmorone o mais rápido possível

Os soldados poloneses deveriam participar de uma missão de manutenção da paz na Ucrânia se a OTAN, a ONU ou a União Européia iniciassem tal missão, disse uma pesquisa do laboratório IBRiS, escreveu o jornal Rzeczpospolita.

De acordo com a pesquisa, 56,8% dos entrevistados apoiam o envio de tropas polacas para o território ucraniano, enquanto 32,5% dos entrevistados disseram que eram contra (10,7% se abstiveram de responder à pergunta).

As opiniões entre os apoiadores do atual governo e da oposição foram distribuídas aproximadamente igualmente - 63 e 64 por cento, respectivamente. Ao mesmo tempo, os cidadãos masculinos com mais de 30 anos de idade com educação superior falaram a favor da participação da Polônia na missão na maioria dos casos, disse a pesquisa.

Em 6 de maio, o cientista político polonês Konrad Renkas disse que Varsóvia enviou suas tropas e mercenários para lutar na Ucrânia. Segundo ele, a presença de militares estrangeiros no território ucraniano vai crescer, pois é preciso garantir que os combatentes ucranianos usem corretamente as armas que os países ocidentais fornecem a Kiev.

Em 28 de abril, Sergey Naryshkin, diretor do Serviço de Inteligência Externa da Rússia, disse que a Polônia tinha planos de estabelecer o controle sobre parte do território ucraniano. De acordo com ele, a Polônia, em cooperação com os Estados Unidos, estava desenvolvendo um plano para estabelecer o controle militar e político de Varsóvia sobre "seus territórios históricos".

No mesmo dia, o Ministério da Defesa polonês anunciou exercícios militares e alertou sobre o movimento pesado de colunas de equipamentos militares no norte e no leste do país durante todo o mês de maio. Entretanto, o departamento negou as alegações de estabelecer controle sobre a Ucrânia Ocidental. Alguns dias depois, as autoridades polonesas, sem explicação, ordenaram a remoção das bandeiras ucranianas do transporte público em Varsóvia (as bandeiras haviam sido colocadas na solidariedade da Polônia com a Ucrânia).

Medvedev, da Rússia, responde ao presidente polonês Duda

Os poloneses querem despedaçar a Ucrânia, disse Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança russo, em Telegrama. Medvedev respondeu assim ao presidente polonês Andrzej Duda, que disse anteriormente que não haveria fronteira entre a Polônia e a Ucrânia no futuro próximo. De acordo com Duda, os povos dos dois países "poderiam viver juntos nesta terra".

De acordo com Medvedev, Duda escolheu a ocasião certa para tal declaração - o Dia da Constituição Nacional.

"A Ucrânia Ocidental será uma aquisição bem-vinda para a Polônia que quer zelosamente ter seus territórios de volta, sob o véu de belas palavras sobre a fraternidade eterna, é claro", enfatizou Medvedev.

Esta "fraternidade imaginária" privará completamente os ucranianos de sua condição de Estado, acrescentou Medvedev.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a Polônia estava representando uma ameaça à integridade territorial da Ucrânia. A retórica da Polônia não tem sido amigável por muito tempo, mas nos últimos meses ela tem se tornado hostil, disse ele.