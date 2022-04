Rússia lança com sucesso míssil Sarmat monstruoso

A Rússia lançou com sucesso o míssil balístico intercontinental Sarmat a partir de um lançador de silo do cosmódromo de Plesetsk na região de Arkhangelsk às 15h12, disse o Ministério da Defesa russo aos repórteres.

"As tarefas de lançamento foram concluídas em sua totalidade. As características do projeto do míssil foram confirmadas em todas as etapas de seu vôo", disse o ministério.

Este é o primeiro lançamento no programa de testes estatais do Sarmat. Após a conclusão dos testes, o míssil Sarmat entrará em serviço com as Forças de Mísseis Estratégicos da Federação Russa.

O Ministério da Defesa também disse que, no momento, a formação de mísseis Uzhur no Território de Krasnoyarsk atualmente se prepara para a chegada do míssil Sarmat. O novo míssil Sarmat substituirá o Voevoda.

O Sarmat RS-28 é conhecido no Ocidente como Satanás II. Trata-se de um míssil balístico intercontinental superpesado, equipado com MIRV, alimentado com combustível líquido. O míssil está em desenvolvimento no Makeyev Rocket Design Bureau desde 2009. O Sarmat entra em serviço para substituir o R-36M ICBM (SS-18 'Satanás') no arsenal da Rússia.

O Sarmat é uma das seis novas armas estratégicas russas que o presidente Russo Vladimir Putin anunciou em 1º de março de 2018. O Sarmat RS-28 fez seu primeiro vôo de teste em 20 de abril de 2022. O míssil deverá entrar em serviço no final deste ano.