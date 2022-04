A Rússia está pronta para usar novos métodos de guerra em Donbass

A Rússia estará implementando novas formas de guerra, disse o Ministro da Defesa Sergei Shoygu, relatórios da TASS.

"A implementação de novos métodos de guerra tornará possível adaptar melhor as tropas", disse o ministro na diretoria do departamento.

Ele não especificou de que tipo de novos métodos de guerra ele estava falando.

Shoygu observou que a Rússia estaria desenvolvendo o exército e a marinha a fim de melhor se adaptar às condições modernas de "confronto armado". Somente a Frota do Norte receberá mais de 500 unidades de armas modernas em 2022, o que aumentará sua prontidão de combate 1,5 vezes, disse ele.

Cerco de Azovstal: Corredor humanitário se abre

O Ministério da Defesa russo anunciou a abertura de um corredor humanitário para a saída das forças ucranianas do território da fábrica Azovstal em Mariupol, disse o chefe do Centro Nacional de Controle de Defesa da Rússia, Coronel-General Mikhail Mizintsev.

Segundo o canal de telegramas do Ministério da Defesa, o corredor foi aberto a partir das 14h00, horário de Moscou.

As Forças Armadas russas implementam consistentemente suas tarefas para libertar as Repúblicas Populares de Donetsk e Luhansk, disse também o Ministro da Defesa Sergei Shoygu na reunião do colegiado do Ministério da Defesa, informou a Interfax.

"O plano para libertar as Repúblicas Populares de Donetsk e Luhansk está sendo implementado de forma consistente, medidas estão sendo tomadas para estabelecer uma vida pacífica", disse Shoygu.

Ele também observou que os eventos dos últimos meses demonstram claramente como é importante para a Rússia melhorar continuamente seu exército.

A Rússia lançou a operação militar especial na Ucrânia em 24 de fevereiro. O presidente russo Vladimir Putin disse que o exército russo trabalharia para defender a população de Donbass de atos de "genocídio" realizados pelas autoridades de Kiev, assim como para "desnazificar" e "desmilitarizar" a Ucrânia. Pouco antes disso, Putin anunciou o reconhecimento do LPR e do DPR. Os parlamentos das repúblicas ratificaram o Tratado de Amizade e Cooperação com a Rússia.

No final de março, o Ministério da Defesa da Rússia informou que as principais tarefas da primeira etapa da operação especial haviam sido concluídas. O potencial de combate das Forças Armadas da Ucrânia havia sido significativamente reduzido, disse o Coronel-General Sergei Rudskoy, chefe do principal departamento operacional do Estado-Maior General das Forças Armadas russas. Segundo ele, isto permitirá ao exército russo "concentrar seus principais esforços para alcançar o objetivo principal - a libertação do Donbass".

O Ministério da Defesa russo também disse que havia concluído as tarefas nas direções de Kiev e Chernigov. Na primeira etapa da operação, a Rússia pretendia fazer com que Kiev concentrasse suas forças em lutas por grandes cidades. Posteriormente, a Rússia planejou passar à etapa seguinte da operação militar para evitar que Kiev utilizasse as forças no Donbass.