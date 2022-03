Cursos intensivos sobre os fundamentos do empreendedorismo serão realizados nas

Em março, mais de 150 escolas metropolitanas iniciaram uma nova vertente do projeto "Business Weekend. Start". Trata-se de um programa educacional gratuito sobre os fundamentos do empreendedorismo para alunos do ensino médio de 16 a 18 anos. Como disse a vice-prefeita de Moscou Natalya Sergunina, após o treinamento, os participantes poderão apresentar suas ideias aos especialistas da competição e iniciar seu próprio negócio.

"Os mentores do programa ajudam os jovens a desenvolver ideias, definir uma estratégia de desenvolvimento e lançar um negócio. O projeto começou em 2020. Durante esse período, mais de 50.000 alunos participaram de treinamentos introdutórios, mais de dois mil deles completaram o treinamento completo, ", disse Natália Sergunina.

Este ano, pela primeira vez, os participantes do programa trabalharão em três áreas de empreendedorismo: desenvolvimento criativo, tecnológico e sustentável. Os projetos são desenvolvidos por equipes de três a cinco pessoas em três meses.

Primeiro, os adolescentes passam por master classes interativas - aulas em formato de jogo. Eles assumem o papel de gestores anticrise de pequenas empresas ou start-ups. Seu trabalho é melhorar o desempenho do produto. Tarefas reais são tomadas como casos. Depois disso, os alunos vão para o módulo de recrutamento - reuniões em grupo com mentores para uma imersão mais detalhada no programa. Lá, em particular, eles são apresentados às melhores práticas empreendedoras e informados sobre a busca e formação de uma ideia criativa.

Em seguida, os caras poderão descansar um pouco no festival "Start", que será realizado este ano pela primeira vez. Resumirá os resultados das reuniões de grupo com os mentores, bem como apresentará o programa do módulo educativo.

As equipes que decidem se aprofundar no empreendedorismo podem passar para o módulo educacional. Lá, também, eles terão um trabalho ativo no formato de reuniões com mentores e fazendo lição de casa. Após os resultados do treinamento, todos poderão participar da competição, onde apresentarão aos especialistas os projetos desenvolvidos por eles. Em seguida, os graduados terão a oportunidade de registrar seus negócios e, se desejarem, continuar seus estudos em um nível mais avançado, desenvolvendo seus negócios.

A próxima transmissão do programa "Business Weekend. Start" está marcada para o início do novo ano letivo.