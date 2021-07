O ministro da Defesa, Shoygu, elogia o exército russo como o melhor do mundo

"Todos - alguns por despeito, outros com apreço - entendem e reconhecem hoje que o exército russo detém quase 71 por cento das armas e equipamentos militares de última geração. Esta é a maior porcentagem entre todos os exércitos do mundo". O ministro da Defesa russo, Sergei Shoygu, disse em uma reunião em Rostov-on-Don.

O ministro acrescentou que as forças nucleares estratégicas podem se orgulhar de um nível ainda mais alto de armas modernas - 83 por cento. Shoygu também disse que nos últimos 8 a 10 anos, a Rússia conseguiu mudar dramaticamente tanto a situação nas forças armadas quanto a atitude popular em relação ao serviço militar.

“Nove anos atrás, nos disseram que não mostrávamos nada além de latas no desfile, mas ninguém mais diz isso hoje”, disse Sergei Shoygu.

Em uma reunião do colégio do Ministério da Defesa russo, Sergei Shoigu observou que as tentativas da OTAN de neutralizar a normalização das situações em vários países do Cáucaso e do Oriente Médio empurraram a Rússia para medidas de dissuasão estratégicas, particularmente perto das fronteiras do sul da Rússia. Só em 2020, as tropas do sul da Rússia receberam mais de 3.200 unidades de armas e equipamentos militares modernos, acrescentou Shoygu.

Anteriormente, o presidente russo, Vladimir Putin, disse que o exército moderno da Rússia era uma combinação de tecnologias avançadas, inovações e ciência.

O ministro da Defesa, Sergei Shoygu, também disse anteriormente que o financiamento para o fornecimento de armas para o exército russo estava indo além do previsto, com uma taxa de colocação de pedidos de defesa de 95%, maior do que no ano anterior.

