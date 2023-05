Drones ucranianos tentam atacar o Kremlin em Moscou. Putin não foi ferido

As Forças Armadas da Ucrânia (AFU) tentaram realizar um ataque com drones contra o Kremlin de Moscou, disseram representantes da administração presidencial, informa a RIA Novosti.

Photo: Вадим Савицкий

A tentativa de ataque foi realizada à noite, disseram as autoridades. No entanto, os sistemas de guerra eletrônica impediram o ataque.

Ainda não se sabe que tipo de drones foram usados e quem os lançou.

O Serviço Federal de Segurança, que garante a segurança do presidente, não comentou o incidente.

Em 3 de maio, o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, proibiu o uso de drones na cidade.

O presidente russo, Vladimir Putin, não foi ferido como resultado da tentativa de ataque com drones ao Kremlin, informou o serviço de imprensa do Kremlin em 3 de maio, segundo a RIA Novosti.

A tentativa de ataque com o uso de veículos aéreos não tripulados (UAV) ucranianos ao Kremlin foi uma tentativa de assassinar o presidente russo Vladimir Putin, disse a RIA Novosti com referência à administração de Putin.

O serviço de imprensa enfatizou que a tentativa de ataque foi considerada um "ato terrorista planejado" e um atentado contra a vida do líder russo na véspera do Dia da Vitória e do desfile de 9 de maio.

A Rússia se reserva o direito de responder à tentativa de ataque ao Kremlin quando e onde achar necessário, disse o Kremlin, segundo informações da TASS.