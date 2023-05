Jogador de basquete do CSKA sofre lesão grave na cabeça em briga de restaurante

Alexei Shved, defensor do clube de basquete CSKA, foi hospitalizado como resultado de uma briga em Moscou no dia 2 de maio. O jogador de basquete agora está se sentindo melhor, disse o presidente do clube, Andrey Vatutin, segundo a RIA Novosti.

Photo: stavkinasport. com/shved-prokommentiroval-rekordnuyu-seriyu-tsska/

Um exame adicional está sendo realizado para determinar o tratamento adicional, acrescentou.

O jogador de basquete Alexei Shved foi atacado em 2 de maio. Como resultado de uma briga que começou na entrada de um restaurante em Moscou, o jogador de basquete sofreu um ferimento na cabeça. Posteriormente, ele foi diagnosticado com amnésia retrógrada, fratura do osso temporal e hematoma epidural.

Três suspeitos foram detidos após a briga.

O zagueiro de basquete do CSKA, Alexei Shved, repreendeu uma companhia barulhenta no restaurante antes do início da briga.

Um grupo de indivíduos embriagados entrou no restaurante e começou a agir de forma rude com a equipe. O atleta de 34 anos repreendeu os homens, mas eles responderam de forma obscena e ridicularizaram o penteado do atleta. Algum tempo depois, o jogador de basquete pagou a conta e saiu do restaurante, onde os infratores o detiveram.