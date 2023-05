Rússia tomará medidas militares caso surjam bases da OTAN na Finlândia

A Rússia acredita que a Finlândia perderá sua soberania se permitir que os Estados Unidos usem seu território para bases militares.

Moscou está monitorando os relatos de tais planos e está pronta para "tomar medidas militares, técnicas e outras medidas de retaliação" caso a situação se agrave, disse Maria Zakharova, porta-voz oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, segundo a TASS.

De acordo com o jornal Helsingin Sanomat, Helsinque e Washington estão discutindo um acordo de cooperação em defesa entre os dois países. Se implementado, as forças armadas dos EUA poderão usar terras e bases finlandesas para manter equipamentos militares e realizar exercícios no país.

Ainda não há detalhes específicos sobre o acordo, mas não se fala em armas nucleares no documento.

No início de abril, a Finlândia tornou-se o 31º membro do bloco de defesa. A Finlândia apresentou o pedido após o início da operação militar especial na Ucrânia.

A embaixada russa em Helsinque disse anteriormente que as relações bilaterais com a Finlândia estavam praticamente arruinadas no contexto da entrada da Finlândia na OTAN. A Finlândia tornou-se oficialmente membro da OTAN em 4 de abril.