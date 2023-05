Vídeo horrível mostra esqueletos carbonizados de soldados ucranianos após explosão termobárica

De acordo com o canal do Telegram Soldier of Fortune, um ataque de munição termobárica causou perdas significativas entre o pessoal militar das Forças Armadas da Ucrânia.

Photo: csn-tv.ru

O vídeo postado pelo autor do canal após o ataque mostra os restos mortais de soldados ucranianos em posições controladas pela Rússia. É possível ver no vídeo que os restos humanos foram gravemente queimados.

O local onde o vídeo foi filmado não foi especificado.

Não publicamos o vídeo aqui na página por motivos éticos, mas você pode assisti-lo, a seu critério, em nosso canal do Telegram, clicando aqui. (AVISO: IMAGENS GRÁFICAS! Aconselha-se fortemente a discrição do espectador!)

Parece que o ataque foi realizado com o uso de um sistema pesado de lança-chamas (conhecido pelas iniciais russas como TOS) que usa munições que causam explosões maciças.

O efeito combinado de altas temperaturas, estilhaços, ondas de choque e alta pressão das munições termobáricas fez com que o alvo fosse derrotado.

O mecanismo de destruição de seres vivos em uma bomba termobárica ocorre como uma combinação da onda de pressão e da rarefação ou vácuo subsequente que rompe os pulmões. As vítimas sofrem queimaduras graves ao inalar o combustível em chamas.