Os ícones da moda russa e soviética Yudashkin e Zaitsev morrem com poucos dias de diferença

O estilista soviético e russo Valentin Yudashkin morreu aos 59 anos de idade, informou sua esposa Marina Yudashkin na terça-feira, 2 de maio.

Photo: ria.ru

Valentin Yudashkin morreu de câncer.

A Fashion House of Valentin Yudashkin confirmou oficialmente a morte do estilista.

A família queria enviar o estilista para o tratamento de Valentin Yudashkin, mas os médicos estrangeiros se recusaram a assumir um caso tão difícil.

Yudashkin estava em tratamento no Blokhin Cancer Center, em Moscou. Ele estava tomando medicamentos caros contra o câncer para retardar o desenvolvimento de metástases.

Em 2016, Yudashkin foi diagnosticado com câncer de esôfago. Ele perdeu um dos rins em decorrência da doença. Posteriormente, foram encontradas metástases em sua cabeça.

Valentin Yudashkin nasceu em 14 de outubro de 1963 na região de Moscou. Em 1991, ele se tornou o primeiro designer russo a apresentar sua coleção na Paris Fashion Week. Com o passar dos anos, Yudashkin tornou-se famoso em todo o mundo.

Em 1994 e 1996, ele criou trajes para a equipe olímpica russa e, em 1999, para os times de futebol feminino e masculino.

Em 2012, Valentin Yudashkin tornou-se um confidente de Vladimir Putin. No mesmo ano, ele assumiu o cargo de presidente da União de Esportes de Dança da Rússia e, em seguida, tornou-se editor-chefe do canal de TV Style and Fashion. Ele recebeu o título de Artista do Povo e Artista Homenageado da Rússia.

Vyacheslav Zaitsev morre de úlcera estomacal

O designer de moda russo Vyacheslav Zaitsev morreu aos 86 anos de idade em 30 de abril.

Em 30 de abril, Zaitsev foi hospitalizado com hemorragia interna e, posteriormente, morreu na UTI. O estilista sofria de mal de Parkinson (foi diagnosticado em 2016). Foi dito que o sangramento foi causado pela úlcera estomacal de que Zaitsev estava sofrendo.

Vyacheslav Zaitsev nasceu em 2 de março de 1938 em Ivanovo. Em 1962, formou-se no Instituto Têxtil de Moscou com um diploma em design de moda. Em 1982, uma casa de moda com o nome de Zaitsev foi aberta em Moscou.

No final dos anos 80, ele se tornou um dos primeiros designers soviéticos cujas criações foram exibidas nas semanas de moda de Paris. Mais tarde, suas coleções foram apresentadas nos EUA, Itália, Alemanha, Bélgica, Japão e outros países.