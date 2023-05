Ministro da Defesa Shoigu: Ucrânia perde 15.000 pessoas em abril

Em abril de 2023, os militares russos destruíram oito aeronaves, mais de 270 drones, além de 430 tanques e veículos blindados das Forças Armadas da Ucrânia, disse o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu.

Photo: https://www.topnews.ru/news_id_498406.html

O exército ucraniano perdeu 15.000 pessoas em abril, disse Shoigu também em uma reunião com a liderança das Forças Armadas russas.

"Apesar da assistência militar sem precedentes dos países ocidentais, o inimigo está sofrendo perdas significativas. Somente no mês passado, eles perderam mais de 15.000 pessoas", disse o ministro da Defesa Shoigu.

No último mês, os militares russos destruíram oito aeronaves, mais de 270 drones, 430 tanques e outros veículos blindados, 18 veículos MLRS e 225 armas de artilharia de campo e morteiros das Forças Armadas da Ucrânia, disse o ministro.

A Rússia tem munição suficiente para derrotar a Ucrânia

As forças russas conduzem a operação militar ao longo de toda a linha de contato. As Forças Armadas russas receberam munição suficiente este ano para derrotar as Forças Armadas da Ucrânia, acrescentou.

É digno de nota que a Rússia relatou pela última vez suas perdas na operação militar especial em setembro - 5.937 pessoas, disse o Ministério da Defesa na época.

Kiev afirma que o exército ucraniano está pronto para uma contraofensiva. Em 1º de maio, o ministro da Defesa da Ucrânia, Alexei Reznikov, disse que "tudo estava pronto".

No final de março, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que as Forças Armadas da Ucrânia não poderiam lançar uma contraofensiva devido à falta de armas e munição.

A Rússia monitora os relatórios sobre a contraofensiva ucraniana e os leva em consideração ao planejar a operação especial, disse o porta-voz presidencial Dmitry Peskov.