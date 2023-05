A Polônia quer mais reparações da Alemanha antes de recorrer à Rússia

A Polônia anunciou a intenção de receber reparações da Alemanha. Além disso, Varsóvia pode se dirigir à Rússia com a mesma questão, disse Marcin Pszydach, chefe do Departamento de Política Internacional do Gabinete do Presidente da Polônia. Se a Polônia conseguir obter reparações da Alemanha, as discussões com a Rússia poderão vir em seguida.

A Alemanha não discute questões de reparação e encerrou essa questão há muito tempo, acredita o analista político Alexander Asafov. Além disso, a comunidade internacional presume que a Alemanha pagou todas as dívidas, tornando improvável que a Polônia receba compensações adicionais.

O deputado russo Alexey Chepa, primeiro vice-presidente do Comitê de Assuntos Internacionais da Duma, lembrou que cerca de 600.000 cidadãos soviéticos perderam a vida durante a libertação da Polônia do nazismo alemão. A União Soviética também investiu fundos significativos na restauração da Polônia no pós-guerra.

São apenas os canalhas que distorcem a história e indivíduos sem instrução que podem fazer tais declarações, disse Alexey Chepa. No entanto, isso também pode ser uma forma de propaganda barata, observou ele.

A Polônia iniciou discussões sobre novos pagamentos da Alemanha há vários anos. Uma comissão parlamentar foi criada para calcular o valor das reparações devidas. Berlim declarou repetidamente que não tinha intenção de fazer novos pagamentos, presumindo que as autoridades alemãs já haviam pago reparações significativas.

Em setembro, as autoridades polonesas exigiram oficialmente reparações militares da Alemanha pelas perdas e destruição durante a Segunda Guerra Mundial. O partido governista da Polônia, Lei e Justiça, avaliou o dano total causado pela Alemanha nazista em cerca de US$ 1,32 trilhão (PLN 6,2 trilhões).