Oeste Selvagem Americano... O Grande Tiroteio Acidental

As armas são ruins e deveriam ser proibidas...

Assim como o assassinato, porque depois que fizemos isso ninguém mais foi assassinado nos Estados Unidos... Fim.

Oh, espere, meu editor está me dizendo que realmente houve alguns assassinatos nos Estados Unidos recentemente? Toneladas?

Talvez o seu intrépido correspondente deva dar uma olhada neles para saber a história por trás da história...

Apenas para o caso de haver algo mais do que "armas ruins" como narrativa.

Uma quinzena de disparos acidentais (propositalmente)

Como tudo nos Estados Unidos gira em torno de raça atualmente, as descrições físicas estão incluídas.

Homem branco idoso vs. garota branca jovem - 15 de abril de 2023 - Hebron, Nova York

Os fatos: Kaylin Gillis, 20 anos e branca, foi supostamente baleada por Kevin Monahan, 65 anos e branco, quando o carro em que ela estava com amigos fez uma curva errada na entrada de uma casa rural.

O incidente (versão de mídia controlada): Nem Gillis nem seus amigos saíram do veículo e estavam dando marcha à ré sem ter incomodado o acusado propositalmente. Durante a partida, dois tiros foram disparados de uma espingarda, um deles ferindo fatalmente Gillis no pescoço.

O incidente (versão da polícia): A polícia alegou uma espécie de "impasse" ao chegar para prender Monahan. Mais detalhadamente, o acusado conta que os policiais se recusaram a informá-lo da situação e não tinham mandado. Se for verdade, Monahan estava totalmente dentro de seus direitos como cidadão de não falar com eles. O atirador foi posteriormente acusado de homicídio em segundo grau e permanece sob custódia.

O incidente (Hipótese de Somerset): Algo não está cheirando bem. Monahan foi caracterizado como não tendo remorso por suas ações, o que dá uma pausa porque implica que ele - com ou sem razão - acha que sua conduta é justificada de alguma forma. Isso indica que, do ponto de vista dele, pode haver algo mais na história. Ao mesmo tempo, seu advogado afirma veementemente que seu cliente se sente muito mal com o incidente.

Além disso, a Controlled Media sugere que a briga foi em um único carro com meninas dentro, quando na verdade havia vários veículos e várias pessoas envolvidas na questão. O advogado de Monahan foi citado dizendo que a polícia fez um relato "superficial e simplista" dos eventos.

Gillis tem um GoFundMe com cerca de US$ 140.000 doados e duas entradas na Wikipedia.

Homem branco ainda mais velho vs. adolescente negro - 13 de abril de 2023 - Kansas City, Missouri

Os fatos: Andrew Lester, de 84 anos e branco com deficiência moderada, supostamente atirou em Ralph Yarl, de 16 anos e negro com mais de 1,80 m de altura, quando este apareceu na porta de sua casa por volta das 22 horas. Yarl foi atingido na cabeça e no braço, sofrendo ferimentos graves que exigiram hospitalização.

O incidente (versão da mídia controlada): Esse foi um fanático raivoso que atirou em um simples bebê apenas por causa da cor de sua pele cor de ébano. Yarl era um clarinetista prodígio musical que tentava inocentemente recuperar seus irmãos, pois simplesmente foi a um endereço incorreto.

O incidente (versão para aplicação da lei): Inicialmente, a polícia liberou Lester sem nenhuma acusação. Quando a história começou a inundar a Internet, as coisas mudaram repentinamente e o atirador foi preso por agressão de primeiro grau e ação criminosa armada, o que poderia resultar em prisão de 10 a 30 anos ou até prisão perpétua.

O advogado de acusação alegou de forma imprudente um "componente racial", mas se recusou a entrar em detalhes porque esse é o seu grande segredo. (Sério, por que despertar tanta animosidade sem contar toda a história, se você a tem?)

O incidente (Hipótese de Somerset): Ninguém sabe. Eu não sei e você não sabe. A narrativa da mídia controlada é possível? Sim. A narrativa da Mídia Controlada é plausível? Não.

A Mídia Controlada ridicularizou a questão racial neste país mentindo - literalmente, contando inverdades - sobre todos os "casos raciais" dos últimos dez anos. Não há motivo para dar crédito a eles em relação a nada.

Além disso, há o pequeno fato da mudança no relato dos eventos.

Observe as palavras de fuinha usadas pela polícia local: Yarl "não cruzou a soleira" da porta. Sempre que as autoridades usam uma linguagem particularizada, é para enganá-lo por meio da especificidade.

O que essa ofuscação indica? Não há como saber com certeza, mas se eu fosse um repórter local, descobriria se Yarl estava abrindo a porta com força e se levou um tiro por isso.

Porque quando a polícia usa uma frase como "atravessar a soleira da porta", há mais na história do que está sendo contado. É quase certo que uma prisão foi feita para evitar um motim de negros em Kansas City, o que ainda pode acontecer.

É claro que talvez tudo seja exatamente como a Mídia Controlada e a Polícia Politizada afirmam... só que não ouvimos o outro lado da história, portanto não sabemos - isso inclui a mim mesmo, mas, ao contrário de vários internautas ansiosos por se indignar, pelo menos eu sei o suficiente para saber que não conheço todos os fatos.

Infelizmente, "um tolo e seu dinheiro..." (olhando para você, Halle Berry)... e, no final da semana passada, Yarl já tinha US$ 3,5 milhões em dinheiro no GoFundMe para ajudar em seus sonhos com o clarinete... supondo que ele esteja dizendo a verdade sobre as coisas.

(A propósito, observei na CNN que um neto de Lester apareceu e... Jogar o próprio avô debaixo do ônibus para ter influência na mídia social?... Você nunca trai seus ex, seus amigos ou sua família... Nunca).

Como um aparte para um aparte para um imbecil, dias após o incidente - que, eu os lembro, nenhum de nós conhece toda a história - o presidente Biden estava se rebaixando ao telefone para Ralph com suas condolências.

Gangue de policiais contra homem de meia-idade (e sua esposa aterrorizada) - 5 de abril de 2023 - Farmington, Novo México

Os fatos: Robert Dotson, 52 anos e branco, foi supostamente assassinado por três policiais, de idade desconhecida e aparentemente brancos, às 23h30, quando a polícia chegou por engano ao seu endereço.

Os fatos (versão da mídia controlada): Dotson respondeu com uma arma de fogo e encontrou vários homens armados. Ele foi prontamente morto, pois a redução da tensão é evidentemente desconhecida na delegacia.

Os fatos (Hipótese de Somerset): Não satisfeitos com o fato de terem liquidado um cidadão inocente, os policiais com o dedo no gatilho decidiram atirar na esposa, de idade desconhecida, do proprietário do imóvel que eles juraram "Proteger e Servir", enquanto ela recuperava a arma de seu esposo recém-empossado.

Como os policiais "se anunciaram", foi permitido que eles começassem um bombardeio de balas sobre o morador desavisado - no meio da noite - porque, como está bem estabelecido, se você gritar "Polícia!" antes de matar alguém a sangue frio, isso é supostamente justificado.

Pelo que não vale a pena, nenhum dos Dotsons recebeu sequer US$ 1 milhão de ninguém (olhando para você de novo, Halle Berry) nem tem uma página na Wikipedia anunciando sua situação para o mundo.

Dois homens latinos vs. duas líderes de torcida (birraciais e brancas) - 18 de abril de 2023 - Elgin, Texas

Os fatos: Payton Washington, 20 anos, multirracial, e Heather Roth, idade desconhecida e branca, foram supostamente baleadas por Pedro Rodriguez Jr., 25 anos, hispânico.

O incidente (versão de mídia controlada): Washington e três colegas de equipe estavam voltando da competição para o carro deixado em um supermercado H-E-B. Roth abriu a porta de um carro semelhante, mas errado, e voltou ao seu carro original, quando Rodriguez teria se aproximado e disparado em meio a um pedido de desculpas.

O incidente (versão da polícia): Uma das garotas baleadas foi tratada no local, enquanto Washington, baleada nas costas e na perna, foi hospitalizada e espera-se que sobreviva aos ferimentos.

Rodriguez foi acusado de Conduta Mortal, um crime de terceiro grau, com pena de até 20 anos de prisão e possível multa de US$ 10.000.

O incidente (hipótese de Somerset): Normalmente não é mencionado o fato de que o tiroteio ocorreu por volta das 12:15 da manhã.

Talvez esse bom sujeito estivesse indo de carona para uma atividade extracurricular com seus amigos... ou talvez estivesse no estacionamento de um supermercado praticamente vazio depois da meia-noite porque estava vendendo drogas e se assustou quando alguém que ele não conhecia tentou abrir a porta do carro... qualquer suposição é pura especulação.

De qualquer forma, parece que não há relatos de antecedentes criminais de Rodriguez... mas dê uma olhada em sua foto e me diga se ele parece ser o tipo de pessoa para quem esse é um primeiro delito...

A propósito, o Multi-Racial Washington também tem um GoFundMe com mais de US$ 125.000 em contribuições. Enquanto isso, White Ross aparentemente não tem nada.

Washington Multi-Racial tem uma Wikipedia, White Ross não.

Agora, o tiro no escuro...

O que todos esses casos têm em comum?

Ah, sim, as armas... mas... - e fique comigo - qual é o motivo pelo qual as pessoas têm armas?

Os cidadãos são sagrados - aterrorizados - petrificados.

Uns dos outros? Até certo ponto; mas não há praticamente nenhum aspecto da vida americana que não cause medo.

Economicamente - os americanos estão caminhando para uma crise financeira de proporções épicas. Nada está mais barato do que há um ano.

Os alimentos básicos, representados pelos ovos, aumentaram astronomicamente. O pagamento médio de um carro está acima de US$ 750 por mês... quando a maioria dos americanos não conseguia colocar os dedos em US$ 1.000 nem mesmo para uma emergência familiar. Isso sem falar nos custos exponenciais das mensalidades do ensino superior, que há muito tempo são consideradas necessárias.

Tudo isso em um país que conheceu gerações de riqueza.

Socialmente - Os americanos praticamente não têm coesão social. As fronteiras nacionais são totalmente abertas e até mesmo a imigração legal triplicou desde 1970, quando os novos "americanos" entraram no país.

Quer se acredite que isso seja benéfico ou prejudicial, não houve absolutamente nenhuma tentativa de assimilar essas hordas de seres humanos ao tecido nacional, o que resultou em extrema dissensão cultural.

A desconfiança e a desconfiança florescem, pois muitos recém-chegados são vistos apenas como migrantes econômicos.

Criminalmente - os americanos têm de lidar com o que Samuel Francis chamou de "Anarco-Tirania", na qual os cidadãos comuns são atormentados por uma série de desordens impunes - como jovens urbanos que saqueiam lojas sem controle - ao mesmo tempo em que os cidadãos são penalizados com multas enormes por transgressões menores - como uma violação de zoneamento quando plantam uma nova árvore em seu próprio quintal.

Politicamente - Os americanos são constantemente e continuamente enganados sobre tudo por todos os políticos.

O tiro acaba aqui - O medo não tem cor

Então, o que os americanos fazem? Eles vivem em um estado de tensão constante.

A culpa pode ser atribuída essencialmente a toda a infraestrutura, dos bancos à mídia e às escolas.

Em quase todos os lugares, as coisas estão piorando... O povo sabe disso... e o governo nega tudo.

Embora haja muitos efeitos negativos, um deles é a paranoia de que você pode perder o pouco que tem a qualquer momento.

Aqueles que não têm quase nada a sacrificar serão os mais rápidos em atirar primeiro e fazer perguntas depois.

Os Estados Unidos sempre tiveram armas. Quase todo veterano após a Segunda Guerra Mundial tinha pelo menos duas pistolas - uma que lhe foi fornecida e outra que ele tirou de um soldado morto. No entanto, essa violência contemporânea era desconhecida.

É necessário o Terror aliado ao Desespero para obter o tipo de assassinatos aleatórios que testemunhamos hoje.

O mais importante (preste atenção, Halle Berry!) é que o medo não conhece cor... Brancos atiraram em brancos, brancos atiraram em negros, hispânicos atiraram em multirraciais e brancos... e assim por diante, em um drama mortal que se repete.

Vamos contar as balas na câmara

Em uma nota mais leve... é hora de girar o revólver e ver em que pé está a nossa sociedade.

De acordo com o Vox Populi, que concede ganhos com base em agravos, aqui estão os totais recentes:

um homem branco de 52 anos morto não vale absolutamente nada;

uma líder de torcida multirracial de 20 anos ferida vale cerca de US$ 125.000;

uma garota branca de 20 anos morta vale cerca de US$ 140.000;

um garoto negro de 16 anos ferido vale mais de US$ 3,5 milhões.

E para provar que qualquer pessoa pode ser um idiota, independentemente da cor, aqui está um vídeo de um homem negro adulto em um voo da Southwest Airlines gritando com um bebê branco. O que foi excluído de quase todas as versões dessa filmagem? O passageiro negro imediatamente faz um comentário racial... para o comissário de bordo negro.