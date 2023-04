Forças russas interrompem a rotação da unidade ucraniana no DPR

As forças russas interromperam a rotação de uma unidade das Forças Armadas da Ucrânia na área de Maryinka, na República Popular de Donetsk (RPD), disse Vadim Astafyev, chefe do centro de imprensa do grupo Sul, na quarta-feira, 26 de abril, no canal Telegram do Ministério da Defesa da Rússia.

"A rotação do pessoal da 110ª brigada mecanizada separada das Forças Armadas da Ucrânia foi interrompida na área do assentamento de Maryinka. As unidades de forças especiais do Grupo de Forças do Sul e a artilharia do 1º Corpo do Exército destruíram várias unidades com um número total de até 30 pessoas", disse Astafyev.

Na direção de Avdiivka, artilheiros do 1º Corpo do Exército atingiram uma carreata das Forças Armadas da Ucrânia perto do vilarejo de Orlovka. Na direção de Lisichansk, a aviação do Distrito Militar do Sul destruiu a fortaleza da 81ª brigada aeromóvel das Forças Armadas da Ucrânia, perto do vilarejo de Grigorovka.