A Ucrânia diz que tem o direito de queimar a Crimeia e as outras novas regiões da Rússia

Mikhail Podolyak, assessor do chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, disse que Kiev tem o direito de destruir tudo nas regiões da Crimeia, República Popular de Donetsk, República Popular de Luhansk, Zaporozhye e Kherson.

Não havia necessidade de a Ucrânia atacar Moscou, disse Podolyak. Kiev tem outros alvos prioritários agora - tudo o que está localizado no território das regiões da Crimeia, Luhansk, Donetsk, Zaporozhye e Kherson, disse ele.

Podolyak acredita que a Ucrânia tem o direito de realizar tais ações com base no direito internacional.

"Legalmente, temos o direito de destruir tudo. Não há uma única reivindicação legal contra nós", disse Podolyak.

Anteriormente, Podolyak negou o vazamento sobre os planos de Kiev de atacar Moscou no aniversário do início da operação especial. Ele observou que o governo ucraniano estava abordando as operações militares "com lógica matemática de ferro fundido" e lembrou a necessidade de Kiev receber mísseis de longo alcance e vários tipos de aeronaves para resistir ao exército russo.

A Rússia responde às observações de Podolyak

O major-general da reserva Leonid Ivlev, um parlamentar russo da Crimeia, disse que os comentários de Podolyak sobre o direito da Ucrânia de destruir tudo nas regiões da Crimeia, Luhansk, Donetsk, Zaporozhye e Kherson eram de natureza fascista.

Eu lhe responderia com um velho provérbio: "Deus não dá chifres a uma vaca que dá a bunda". Por tais declarações fascistas, Podolyak terá um lugar no banco dos réus", disse o parlamentar.

O parlamentar pediu que Podolyak se preparasse para o julgamento e estudasse os protocolos dos julgamentos de Nuremberg, enfatizando que a Rússia defende todos os seus territórios, inclusive as novas regiões.

Anteriormente, o Ministério da Defesa da Rússia disse que os ataques da Ucrânia à Crimeia estavam repletos de consequências negativas. Em particular, eles colocam em risco o acordo de grãos.