Forças russas começam a usar tanques Armata na zona de operações especiais

Os militares russos começaram a usar tanques T-14 Armata de última geração para atacar posições das Forças Armadas da Ucrânia (AFU), informa a RIA Novosti.

"As tropas russas começaram a usar tanques Armata de última geração para atacar as posições das forças ucranianas", disse uma fonte não identificada à agência, observando que esse tanque não havia sido usado em operações de ataque direto antes.

De acordo com a fonte, os tanques usados na zona da operação militar especial agora têm proteção lateral adicional contra munições antitanque inimigas. As tripulações do Armata têm praticado a coordenação de combate desde o final de 2022, disse a fonte.