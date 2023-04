É melhor dividir a Ucrânia discretamente do que iniciar a Terceira Guerra Mundial - Medvedev

É melhor conduzir uma "divisão silenciosa" da Ucrânia entre a Polônia e outros países do que iniciar uma guerra mundial ou tornar a Ucrânia um membro da OTAN, disse o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, durante a Knowledge Marathon.

De acordo com Medvedev, a Polônia, a Hungria e a Romênia há muito tempo sonham em dominar as regiões ocidentais da Ucrânia. Os líderes poloneses discutem a criação de uma confederação com Kiev, observou Medvedev.

Os países que desejam obter territórios ucranianos querem implementar seus planos o mais rápido possível, enquanto a Rússia e o Ocidente não chegaram a acordos em princípio.

Muitos ucranianos não querem retornar à Polônia porque se lembram de como foram tratados lá, disse Medvedev.

Os países ocidentais não poderão ditar sua vontade à humanidade hoje, como fizeram há meio século, disse Medvedev. Ele também previu o declínio do modelo de desenvolvimento econômico ocidental.

É digno de nota que Vladimir Matveev, representante do Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia, disse que os países ocidentais haviam descartado o regime de Kiev e procedido à divisão prática da Ucrânia.