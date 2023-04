Kremlin: Todas as fofocas sobre o bunker de Putin, sósias e doenças são mentira

O presidente russo Vladimir Putin continua com boa saúde. Seu estado de saúde é algo que todos poderiam desejar para si mesmos, disse o porta-voz oficial do Kremlin, Dmitry Peskov, durante seu discurso na maratona educacional "Knowledge. The First".

Falando diante da platéia, Dmitry Peskov disse que cada um pode tirar suas próprias conclusões sobre a saúde de Putin.

"Ele continua mega-ativo, como era antes. Aqueles que trabalham ao seu lado dificilmente conseguem acompanhá-lo. Só podemos invejar sua energia", disse Peskov, acrescentando que Putin nunca se fechou em nenhum bunker.

Todas as fofocas sobre os bunkers e sósias de Putin não passam de mentira, disse Peskov. O líder russo continua ativo e participa de todos os eventos e reuniões pessoalmente.