Rússia e Ucrânia trocam todos os prisioneiros de guerra

Mundo

Kiev está negociando uma grande troca de prisioneiros de guerra com Moscou, disse o chefe da Diretoria Principal de Inteligência (GUR) do Ministério da Defesa da Ucrânia, Kirill Budanov, em entrevista à RBC Ucrânia.

De acordo com ele, as partes estão se aproximando da implementação dos acordos relevantes. Até o momento, Kiev já trocou mais de 2.200 prisioneiros de guerra, disse Budanov.

A Ucrânia e a Rússia estão se aproximando de uma troca no formato "tudo por tudo". Esse é um caso sem precedentes na história mundial, ninguém jamais fez isso, já que todas as trocas de prisioneiros ocorrem quando as hostilidades terminam, mas não quando elas continuam", disse Budanov.

Anteriormente, Andriy Yermak, chefe do gabinete do presidente ucraniano, disse que durante a grande troca de prisioneiros na Páscoa com a Rússia, 130 pessoas retornaram à república.