A Ucrânia supostamente concordou em não atacar Moscou em 24 de fevereiro

As autoridades ucranianas tiveram que adiar os ataques à Rússia por instruções dos Estados Unidos, disse o The Washington Post, citando documentos secretos do Pentágono que vazaram na Internet.

De acordo com a publicação, Kirill Budanov, o chefe da Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, estava planejando atacar a Rússia em 24 de fevereiro. Os ataques foram planejados especialmente para Moscou e o porto marítimo de Novorossiysk.

As intenções das autoridades ucranianas geraram preocupações nos Estados Unidos. Em 22 de fevereiro, dois dias antes dos ataques planejados, a Agência Central de Inteligência dos EUA divulgou um relatório secreto dizendo que Kiev concordou em adiar os ataques à Rússia a pedido de Washington.

É digno de nota que os documentos vazados não especificaram quem exatamente emitiu tais instruções para o lado ucraniano e por que seus representantes concordaram em cumpri-las.

"Maio. O general Kyrylo Budanov, chefe da diretoria de inteligência militar do país, o HUR, instruiu um de seus oficiais a "se preparar para ataques em massa em 24 de fevereiro (...) com tudo o que o HUR tinha", de acordo com um relatório confidencial da Agência de Segurança Nacional dos EUA de 13 de fevereiro.

No mesmo dia, o Departamento de Estado dos EUA pediu aos cidadãos americanos que deixassem a Rússia imediatamente.