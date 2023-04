Forças Armadas da Ucrânia tentam cercar as tropas russas perto de Melitopol

As Forças Armadas da Ucrânia (AFU) pretendem lançar um contra-ataque na direção da aldeia de Veseloye, localizada 35 quilômetros a noroeste da cidade de Melitopol. As AFU pretendem cercar as tropas russas perto de Orekhov na região de Zaporozhye (Zaporizhzhia), disse o canal de telegrama Come and See com referência a suas fontes.

"O objetivo da ofensiva é o vilarejo de Veseloye, que fica a noroeste de Melitopol. O agrupamento das Forças Armadas da RF deve ser cercado na área de Orekhovo", disse a fonte do canal.

As unidades ucranianas também podem tentar cruzar o rio Dnieper na área de Novaya Kakhovka, na região de Kherson.

Kirill Budanov, chefe da Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, disse anteriormente que o país estava se aproximando de uma batalha marcante em sua história recente. Ele não especificou a data em que a batalha poderia começar.