Ataque de mísseis Kinzhal no bunker da OTAN - Por que todos estão em silêncio?

Nem as autoridades russas nem as americanas dizem nada sobre o ataque com mísseis contra a região de Lviv, na Ucrânia, ocorrido em 9 de março. Entretanto, pode-se ver as conseqüências desse ataque na política de mudança da OTAN.

Relatórios sobre o ataque com mísseis Kinzhal a um bunker da OTAN apareceram nos canais do Telegrama Ucraniano e em uma publicação grega pouco conhecida. Nem o Ministério da Defesa russo nem o Pentágono comentaram o evento.

Os mísseis Kinzhal hipersônicos não puderam deixar de atingir o alvo, pois os mísseis são invulneráveis a todas as defesas aéreas. Este é um fato que até mesmo o Pentágono admite.

Em segundo lugar, os mísseis Kinzhal foram usados para atingir um alvo muito importante localizado nas profundezas do solo. Alegadamente, o alvo estava localizado em Lviv, na Ucrânia Ocidental - um bunker das Forças Armadas da Ucrânia, onde especialistas da OTAN também trabalharam. O bunker estava alegadamente a 120 metros abaixo do solo.

O Kremlin tinha que ter boas razões para conduzir tal ataque. Uma dessas razões foi um ataque terrorista na região russa de Bryansk em 2 de março, quando um civil foi morto e um menino foi ferido.

Foi um ato terrorista, porque a missão de um grupo de militantes ucranianos sob o disfarce de "o exército de libertação russo" não tinha significado militar. Muito provavelmente, os serviços secretos da Ucrânia, dos EUA e possivelmente do Reino Unido estavam envolvidos na operação. Mais importante ainda, porém, foi o primeiro ataque terrorista aos "antigos" territórios da Rússia. Isso já era uma ameaça existencial, e a Rússia tinha que responder.

A resposta veio na forma do ataque com mísseis Kinzhal, no qual até 160 oficiais da OTAN foram supostamente aniquilados no bunker.

A OTAN tinha apenas uma resposta adequada - uma resposta nuclear

Se a OTAN reconhecesse essas perdas, a aliança teria que tomar medidas adequadas em resposta. A OTAN poderia atingir um centro de controle russo, por exemplo, na região de Kherson. No entanto, isto teria que ser um ataque nuclear tático da Europa, porque a OTAN não tem uma arma hipersônica esquiva como a da Rússia.

Os testes de um míssil desse tipo terminaram com uma falha em março. Acontece que Moscou há muito tempo tem uma grande variedade de armas hipersônicas e está trabalhando em sua nova geração, enquanto o Pentágono está apenas tentando conseguir realizar vôos estáveis a velocidades supersônicas.

Depois de 9 de março, Washington enfrentou um dilema:

ou aumentar o nível de conflito com a Rússia para um conflito nuclear

ou procurar outra saída e congelar o conflito.

Como se segue dos acontecimentos ocorridos posteriormente, a segunda opção foi escolhida, pois o objetivo da guerra para os americanos não é derrotar a Federação Russa, mas permitir que seus banqueiros invistam e obtenham enormes lucros com a restauração da Ucrânia. Naturalmente, a Rússia teria que deixá-la com um governo pró-ocidental para esse fim.

Aparentemente, as autoridades militares americanas temiam que algumas pessoas no Congresso americano insistissem num ataque nuclear contra a Rússia. Esta é outra razão para a mídia americana varrer as conseqüências do ataque de mísseis Kinzhal para debaixo do tapete.

Como o conflito na Ucrânia vai ser congelado

Outros eventos fazem uma cadeia lógica.

Em março e abril, o número de reportagens sobre o mau estado de coisas dentro das fileiras das Forças Armadas da Ucrânia triplicou na mídia ocidental. Emergiu uma pessoa de calções vermelhos que vazou dados de inteligência descrevendo o colapso das Forças Armadas da Ucrânia.

Eles também levantaram o assunto sobre a necessidade de negociações entre Kyiv e Moscou com concessões territoriais envolvidas.

O presidente francês Emmanuel Macron foi à China (porque Xi Jinping não quer se encontrar com Anthony Blinken nem atende aos telefonemas de Joe Biden) onde se juntou ao plano de paz de Pequim.

Os "corredores de solidariedade" para a exportação de grãos ucranianos através da Europa foram abolidos urgentemente, o que privou Kyiv de receitas orçamentárias. Vale destacar que foi Varsóvia que iniciou a restrição, embora a Polônia estivesse queimando com o desejo de criar uma confederação com a Ucrânia. Esta idéia foi agora posta de lado.

Eles até falaram sobre a eliminação física de Zelensky.

A visita de Jens Stoltenberg a Kyiv foi a cereja no bolo. Enquanto Stoltenberg estava em Kyiv, o The Washington Post publicou um artigo censurando Zelensky pela situação em Bakhmut. Os EUA supostamente o advertiram sobre isso, mas agora ele só pode culpar a si mesmo. Parece que Stoltenberg trouxe o último aviso a Zelensky - negociar com Moscou.

Os banqueiros ocidentais devem ter permissão para obter lucros

Num futuro próximo, provavelmente com uma liderança diferente em Kyiv, Washington concordará com todas as exigências de Moscou sobre a questão da Ucrânia em termos de concessões territoriais. Em troca, os EUA participarão da restauração econômica da Ucrânia. Naturalmente, o plano pode não se concretizar, e Washington ficará de mãos vazias. Neste caso, será difícil explicar aos contribuintes americanos o que realmente aconteceu com a crise ucraniana.

Podemos nos perguntar por que o Ministério da Defesa russo não diz uma palavra sobre a destruição do bunker da OTAN em Lviv. Parece que a razão é a mesma: a Rússia também não precisa de uma escalada do conflito com os Estados Unidos.