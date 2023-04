A Rússia projeta um zangão de FPV com propulsão a jato

A empresa russa Unmanned Vehicles desenvolveu uma aeronave kamikaze com propulsão a jato FPV (First Person View) do tipo K-5. O protótipo do veículo aéreo não tripulado (UAV) foi apresentado em uma exposição em Moscou, relata a RIA Novosti.

"Fizemos este UAV com propulsão a jato a fim de obter velocidade. O UAV é equipado com inteligência artificial e tecnologias de visão por computador - ele opera dentro de assinaturas e imagens térmicas. Num futuro próximo, planejamos ajustar o sistema inercial para nos livrarmos completamente do uso de canais de rádio", disse um representante da empresa.

O operador do drone precisará levar o drone até a área alvo, enquanto que o sistema de bordo então apontará independentemente o UAV para um alvo específico.

O K-5 UAV tem um motor turbojet que permite ao veículo desenvolver a velocidade de até 400 quilômetros por hora e uma velocidade de cruzeiro de até 200 quilômetros por hora.

O UAV é capaz de voar por até 90 quilômetros enquanto transporta até seis quilos de carga útil.

Todos os componentes utilizados para a produção do UAV, exceto o motor, são de fabricação russa. O zangão pode ser lançado de uma catapulta terrestre ou com a ajuda de um sólido propulsor de foguete. O zangão passa atualmente por testes que devem ser concluídos antes do final de 2023.