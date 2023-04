Ministro da Defesa alemão: A Ucrânia pode conduzir operações na Rússia

O Ministro da Defesa alemão Boris Pistorius disse no canal de TV ZDF que as Forças Armadas da Ucrânia poderiam conduzir operações no território da Rússia se não prejudicassem civis.

"É absolutamente normal que em tais confrontos militares, o lado atacado avance para território inimigo a fim de, por exemplo, cortar as linhas de abastecimento", disse Boris Pistorius.

Tais operações são permitidas, a menos que visem cidades e civis, observou o ministro alemão.

Anteriormente, Pistorius disse que Kyiv cairia se o Ocidente parasse de fornecer suas armas à Ucrânia.