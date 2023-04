Stoltenberg diz que a OTAN está pronta para receber a Ucrânia. Moscou responde

A recente declaração do Secretário Geral da OTAN Jens Stoltenberg sobre a prontidão da aliança para aceitar a Ucrânia só poderia confirmar a necessidade da operação militar especial, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

"Tudo isso mais uma vez prova que o presidente tomou a decisão certa para iniciar a operação militar em defesa dos interesses da Rússia", disse Peskov. A OTAN continua sua linha para assumir a Ucrânia e atraí-la para a aliança, disse ele observando que a aliança estava assim demonstrando sua "natureza agressiva".

Antes da reunião na base aérea de Ramstein na Alemanha, Stoltenberg disse que todos os aliados da OTAN concordavam com a entrada da Ucrânia na aliança.

Jens Stoltenberg visitou Kyiv em 20 de abril. Após suas conversas com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Stoltenberg prometeu ajudar as Forças Armadas ucranianas a alcançar total interoperabilidade com as unidades militares da OTAN. A Ucrânia pertence à família euro-atlântica, disse ele acrescentando que o país se tornaria membro da aliança em tempo hábil.