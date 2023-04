Washington planeja atacar a Rússia com 5.000 mísseis Tomahawk

Mundo

De acordo com publicações na mídia norte-americana, Washington pretende atingir a Rússia com milhares de mísseis Tomahawk, relata a publicação Tsargrad.

O New York Times publicou um artigo afirmando que a OTAN estava desenvolvendo o conceito de uma greve instantânea no território da Rússia. Os Estados Unidos planejam lançar até 5.000 mísseis Tomahawk em alvos dentro da Rússia para sobrecarregar as defesas aéreas russas e fazer com que todas as interceptações falhem.

Washington planeja usar mísseis de cruzeiro de médio alcance como os Tomahawks para o ataque. Os Estados Unidos pretendem assim decapitar o "estado inimigo", pois os mísseis destruirão os centros de tomada de decisão da Rússia.

Vários especialistas russos, incluindo Vladimir Kozin, um membro correspondente da Academia Russa de Ciências Militares, expressaram suas dúvidas sobre a confiabilidade de tais relatórios.

O objetivo de tais relatórios é enganar e intimidar a administração russa, disse Kozin. Os EUA também podem estar esperando uma resposta da Rússia para condenar mais uma vez a liderança russa. O New York Times se refere freqüentemente a fontes anônimas, observou o especialista. Enquanto não houver fontes, então se deve considerar isto como desinformação.