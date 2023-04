Os ambientadores caros são inúteis. Há um remédio barato

Muitas donas de casa compram produtos especiais caros em lojas de produtos químicos domésticos para melhorar o cheiro no banheiro. Entretanto, existe um orçamento e uma maneira eficaz de alcançar o resultado desejado.

De acordo com o repairshome.ru, a pasta de dente comum e mais barata pode ajudar a refrescar o ar. Para fazer isso, é necessário fazer vários furos no tubo e colocá-lo sob a tampa do vaso sanitário. Com cada descarga, o ar será preenchido com um aroma agradável. Além disso, a pasta de dente ajudará a manter o encanamento.

A vantagem deste método está nos custos mínimos. Um tubo de pasta de dente durará muito tempo, o que economiza dinheiro significativamente.