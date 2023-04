Latas de lixo com furos: Hack life hack para sua casa

Nos hotéis, é comum ver latas de lixo com buracos. Muitas pessoas não sabem que este projeto simplifica significativamente o uso de contêineres.

Segundo a makaronina.ru, os sacos de lixo nunca ficam presos nestes baldes "holey".

Você mesmo pode fazer tais buracos fazendo alguns furos na lateral do caixote do lixo.

Os furos fornecerão circulação de ar dentro do contentor, tornando fácil e simples a remoção até mesmo de um saco do lixo cheio. O saco não colará nas paredes do contêiner. Ele também não se rasgará.