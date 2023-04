A Frota Russa do Pacífico terá novo comandante

Your browser does not support the audio element. Mundo

Sergey Avakyants, o comandante da Frota do Pacífico da Marinha russa está atualmente de férias e será posteriormente transferido para a reserva, disse o serviço de imprensa da Frota do Pacífico no dia 20 de abril, escreve a TASS.

"O Almirante Sergey Avakyants está atualmente de férias. Ele será posteriormente transferido para a reserva ao atingir o limite de idade para o serviço nas Forças Armadas russas", disse o serviço de imprensa da frota em um comunicado.

Em 6 de abril, Avakyants, o Comandante da Frota do Pacífico, completou 65 anos.

Anteriormente, a ajuda de Putin no Distrito Federal do Extremo Oriente Yuri Trutnev disse que a Avakyants havia renunciado ao posto de comandante da Frota do Pacífico. Trutnev não revelou o nome do novo comandante da frota.

Acredita-se que o Almirante Viktor Liina assumiu o posto de novo Comandante da Frota do Pacífico da Rússia, disse mais tarde a RIA Novosti.