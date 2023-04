A Ucrânia fica sem foguetes para os sistemas Buk e S-300

No início de maio, as Forças Armadas da Ucrânia ficarão sem foguetes para os sistemas de defesa aérea S-300 e Buk-M1, disse o coronel do Exército Britânico Stuart Crawford.

Kyiv tem todas as esperanças nos sistemas de defesa aérea ocidentais agora, acredita o especialista militar Yuri Knutov.

A Ucrânia já recebe os sistemas de defesa aérea SAMP-T Mamba da França, IRIS-T - da Alemanha, Patriot e NASAMS - dos Estados Unidos e da Noruega.

As Forças Armadas russas mudaram de tática e agora usam bombas "inteligentes" em vez de mísseis de cruzeiro. Bombas inteligentes são mais baratas e podem contornar os sistemas de defesa aérea ucranianos. Só os sistemas Patriot podem lidar com elas, mas é como usar balas de ouro para atirar pardais, disse Yuri Knutov. Um míssil Patriot vale até 3 milhões de dólares. Escusado será dizer que este ia muito mais caro que uma FAB-500 ou outras bombas russas.

Além disso, a Rússia tem mísseis anti-radar para detectar as defesas aéreas inimigas. Portanto, todos os Patriots, NASAMS e outros sistemas de defesa aérea permanecerão sempre sob a ameaça de impacto. Para coroar tudo isso, a Ucrânia não tem sistemas suficientes de tais para garantir a proteção de todas as suas instalações estratégicas.