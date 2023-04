Os faróis dos carros vão brilhar como novos com esta ferramenta simples

Muitos motoristas se deparam com o problema de faróis com pouca luminosidade e menos brilhantes à medida que envelhecem. Agora há muitos produtos de polimento disponíveis, mas eles podem ser bastante caros. Entretanto, o site Svoimi Rukami (traduzido em inglês como 'faça você mesmo') oferece uma maneira simples e muito barata de limpar os faróis de seu carro. Este método limpará seus faróis, assim como qualquer lata comercial de produtos químicos.

Você precisará apenas de quatro ingredientes: um quarto de sabonete em barra, três colheres de sopa de pasta de dente, suco de meio limão e uma colher de sopa de bicarbonato de sódio.

"Misture todos os ingredientes até obter uma mistura tipo pasta. Em seguida, dê aos faróis uma boa fricção com a pasta por vários minutos usando o lado áspero da esponja. Depois disso, aplicar pasta de dente no lado macio da esponja e refazer os faróis. Use uma toalha limpa para remover a pasta e já está", escreveu o site.