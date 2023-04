Forças ucranianas se retiram do centro de defesa estratégica no DPR

As Forças Armadas da Ucrânia se retiraram do centro de defesa estrategicamente importante entre Bakhmut (o nome russo da cidade é Artemovsk) e Seversk, Correspondentes Militares do canal russo Spring Telegram.

Durante os combates, as tropas ucranianas deixaram a aldeia de Spornoe, na República Popular de Donetsk.

O canal também publicou um vídeo filmado por combatentes russos que operam nessa direção. As filmagens mostram veículos blindados abandonados e destruídos das Forças Armadas da Ucrânia.