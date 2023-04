Formas de usar a casca de banana na vida cotidiana

Donas de casa experientes sabem que as cascas de banana não devem ser jogadas fora por causa de suas propriedades benéficas que podem ser úteis na vida cotidiana.

Isto pode ser especialmente útil no cuidado com sapatos de couro, pois sapatos esfregados com cascas de banana em vez de produtos com brilho de sapatos comprados em lojas parecerão novos por muitos anos.

Além disso, as cascas de banana podem ser úteis na culinária. De acordo com nossos colegas da "Makaronina", a textura da carne pode ser tornada mais macia, mais perfumada e mais suculenta com a ajuda das cascas de banana. Para isso, a casca deve ser colocada em um prato seguro para o forno com o lado externo voltado para baixo, e a carne deve ser colocada no interior.

Além disso, as cascas de banana podem ser usadas como um fertilizante para plantas. Para torná-la adequada para este fim, ela deve ser seca e moída até se tornar um pó.