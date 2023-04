Menino de dois anos hospitalizado após ter bebido limpador de vaso sanitário

Um garoto de dois anos de idade bebeu um limpador de vasos sanitários, SHOT Telegram channel reports.

Segundo o canal, a criança foi hospitalizada no departamento de toxicologia do Hospital Infantil de Moscou com uma queimadura química da parte superior do trato digestivo - a cavidade oral e o esôfago.

Os policiais trabalham com a família da criança. As circunstâncias do incidente ainda não foram esclarecidas.

A ingestão de produtos químicos domésticos, tais como lixívia ou produto de limpeza sanitária, pode causar queimaduras graves na boca, garganta, esôfago e estômago. Os produtos químicos também causam danos aos órgãos internos. Um resultado letal também pode acontecer.

É altamente recomendável pedir ajuda imediatamente. Fazer a pessoa vomitar pode apenas intensificar os danos causados pelo ácido engolido.