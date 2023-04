UE considera a proibição de importação de alimentos da Ucrânia

A Bulgária proibirá temporariamente a importação de alimentos da Ucrânia, exceto para produtos em trânsito, disse Galab Donev, o primeiro-ministro do governo de gestão, disse a Rádio Nacional Búlgara.

De acordo com o oficial, quantidades significativas de produtos alimentícios que permaneceram no país durante o ano passado perturbaram as cadeias alimentares, disse Donev. A situação atual pode representar uma séria ameaça para as empresas búlgaras, acrescentou ele.

Assim, a Bulgária proibiu temporariamente a importação de grãos ucranianos após a Polônia, Eslováquia e Hungria.

A Bulgária permanece solidária com a Ucrânia, disse Donev, mas "a falência dos produtores agrícolas búlgaros não vai ajudar esta causa".

A proibição temporária da Bulgária de importação de alimentos da Ucrânia estará em vigor de 24 de abril a 30 de junho.

As autoridades da Romênia também consideram a restrição das importações de alimentos da Ucrânia.

No início de abril, cinco países - Bulgária, Hungria, Polônia, Romênia e Eslováquia - voltaram-se para as autoridades da UE com um pedido de compra de estoques excessivos de produtos alimentares ucranianos deles. Devido ao fluxo proveniente da Ucrânia, o custo de seus próprios produtos caiu, enquanto os preços de fertilizantes e energia estavam subindo, alegaram eles.

Polônia, Hungria e Eslováquia impuseram subseqüentemente restrições às importações de alimentos ucranianos. A Comissão Européia criticou a medida. Kyiv também lamentou tais restrições.

Foi relatado mais tarde, no entanto, que a Comissão Européia estava pronta para proibir a importação de grãos da Ucrânia contra o pano de fundo do excesso de estoques de alimentos ucranianos em vários países europeus, disse a Rádio Polskie 24 com referência aos funcionários da UE.

A Comissão Européia precisará do consentimento da Ucrânia para implementar tais medidas de emergência, já que a decisão poderia ser apelada junto à Organização Mundial do Comércio (OMC).