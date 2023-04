Moscou desconhece os planos de Macron para as conversações de paz Rússia-Ucrânia

Your browser does not support the audio element. Mundo

O presidente francês Emmanuel Macron pretende abordar a China com um plano que poderia facilitar as negociações entre a Rússia e a Ucrânia, disse Bloomberg com referência a fontes familiarizadas com tais planos do presidente francês.

Macron supostamente encarregou seu assessor de política externa, Emmanuel Bonn, de desenvolver um programa estrutural com o principal diplomata da China, Wang Yi, que poderia servir de base para futuras conversações entre Moscou e Kyiv.

A estratégia de Macron pressupõe que as conversações entre a Rússia e a Ucrânia acontecerão já neste verão, se tudo correr conforme o planejado.

Em 16 de abril, a Ministra das Relações Exteriores francesa Catherine Colonna também disse que a comunidade internacional deveria criar condições para que as conversações de paz entre a Rússia e a Ucrânia fossem retomadas.

Moscou ainda não recebeu nenhuma proposta de Paris sobre um plano de paz para a solução da crise na Ucrânia. O Kremlin não tem conhecimento de tal iniciativa, disse o porta-voz oficial de Putin, Dmitry Peskov, segundo a RIA Novosti.