A Palavra de hoje: Pare...Você está indo pelo caminho errado. Pare! Você vai matar alguém!

A comédia é para ser engraçada. Na maioria dos casos, ela normalmente é; ela está até em sua forma mais escura também conhecida como humor mórbido.

Há muitos exemplos por onde escolher. A comédia vem em todas as formas. Da vida cotidiana à palavra impressa, mesmo com filme todos nós podemos - pelo menos devemos - encontrar algo de que rir. Afinal de contas, um pouco de leviandade ajuda; não machuca ninguém. Gran-gran sempre costumava dizer isso.

Suas palavras sábias me ajudaram; sempre carregava aquele ditado em todos os lugares que eu viajava. Ainda bem que eu também o fiz. Em mais de uma ocasião, meu senso de humor - embora o meu seja irônico - me ajudou a escapar incólume de alguns momentos difíceis. Na maior parte das vezes, minha reputação e minhas funções corporais permaneceram intactas.

Agora é tudo uma coisa anedótica. Mas não era isto que eu tinha em mente ao abordar o assunto. Continuar por esse caminho não serviria a nenhum outro propósito a não ser introduzir muita parcialidade pessoal. Não é essa a intenção.

Entretanto, para dar alguma perspectiva adequada e melhor, visito o caminho bem percorrido dos filmes clássicos. Além disso, em relação ao alívio cômico, o mundo do cinema é sempre um porto seguro; volte - mais uma vez - para as bobinas de filmografia.

Quem pode esquecer os filmes icônicos dos anos 80? Especialmente uma gema cômica intitulada "Aviões, Trens e Automóveis". Eu recolhi a linha titular de uma citação memorável. Uma cena é ainda mais memorável. Neal Page, um gerente de anúncios de Nova York - interpretado por Steve Martin - e um vendedor de cortinas de chuveiro, Del Griffith - John Candy - são dois personagens díspares jogados juntos pelo destino; ambos querem desesperadamente chegar em casa para o Dia de Ação de Graças.

Indo na direção errada

No ponto médio do filme, encontramos ambos os homens viajando de carro pela Interestadual; acontece que eles estão indo na direção errada. Logo, seu pequeno carro compacto Dodge está prestes a se envolver em rachaduras de pista com duas plataformas de reboque de trator em direção a eles. Não há espaço de sobra. A linha titular e o aviso aconteceram apenas momentos antes do impacto. Um casal preocupado dirigindo do lado oposto da rodovia grita febrilmente; eles tentam despertar a dupla insuspeita de sua desgraça iminente; mas em vão. Del, que está dirigindo, escova os avanços como o delírio de um bêbado. Ele não poderia estar mais errado...

A metade unipolar

Quando você parar... Pense sobre isso. Não é esse o momento em que o mundo inteiro está? Pensando melhor... Não. Não o mundo inteiro. Somente a metade unipolar trouxe a outra metade sadia à beira da calamidade total. O mundo deles está moralmente falido. Não se enganem. Os povos excepcionais U.S. Cabal e seus fantoches em uma corda: NATO, UE, AUKUS, assim como todo o seu braço de propaganda da mídia mundial não PARARÁ. Eles pretendem destruir a Rússia. De qualquer maneira.

Considere a Operação Militar Especial da Federação Russa na Ucrânia, que agora se arrasta por mais de um ano. Sem dúvida, o Kremlin está ficando cada vez mais cansado - no processo, perdendo qualquer aparência de paciência que tenha deixado - com a intransigência do Ocidente através da guerra por procuração. Quantas linhas vermelhas os verdadeiros agressores já cruzaram? Muitos de nós já perderam a conta.

Abastecendo a Ucrânia com urânio empobrecido

Agora com os enlouquecidos caniches anglo-saxões do Reino Unido fornecendo os Ukes com conchas de urânio empobrecido, é seguro assumir que a obtenção de massa crítica já passou há muito tempo. Não há volta a dar agora. O tempo é curto.

A saber, não é de se admirar que o ex-presidente russo, Dmitry Medvedev, tenha levantado a parada; emitiu o aviso de esclarecimento: Pare com a idiotice! A Rússia usará todos os meios militares - incluindo armas nucleares - para defender seu território, salvaguardar seu povo. Por que não? A Rússia não tem mais espaço seguro para se retirar.

Também não se pode culpar Dmitry se ele invocar o velho meme testado e testado: T.I.A. ou, isto é Armageddon.

Isso será suficiente para deter os agressores lunáticos ocidentais? Duvidar disso. Que Deus nos ajude

Montresor