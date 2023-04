A assassina de Vladlen Tatarsky, Daria Trepova, suspeita de trabalhar para a Ucrânia

O Comitê de Investigação da Rússia anunciou a prisão de Daria Trepova em São Petersburgo. A mulher é suspeita de sua participação em uma explosão em um café onde o correspondente militar Vladlen Tatarsky (nome real Maxim Fomin) foi morto.

Após a explosão, Trepova foi para um apartamento alugado localizado a cerca de 800 metros do café. Lá ela trocou de roupa e deixou o crime.

Daria foi para o bairro Vyborgsky de São Petersburgo para outro apartamento alugado, onde planejou ficar depois. Ela comprou uma passagem aérea do aeroporto de Pulkovo, mas essa mudança foi para enganar os investigadores, pois Trepova nunca foi para o aeroporto.

A polícia seguiu seu caminho até o segundo apartamento alugado e deteve a mulher lá no dia 3 de abril.

Os investigadores acreditam que Daria Trepova poderia ser usada involuntariamente para matar o correspondente militar. Acredita-se que Daria poderia não ter conhecimento do dispositivo explosivo improvisado dentro da escultura do busto que ela apresentou de presente a Vladlen Tatarsky.

Ela trouxe o busto em uma caixa para a reunião com o correspondente militar no café. A segurança não quis deixá-la entrar, mas Daria pediu a ajuda de Tatarsky, e ela acabou sendo autorizada a entrar. Não havia nenhum dispositivo de triagem ou detector de metais no café.

Os investigadores acreditam que a operação para assassinar Tatarsky foi preparada de antemão. Ela tinha vários jogadores envolvidos, cada um desempenhando seu papel específico.

Imediatamente após a prisão, Daria Trepova disse que não estava envolvida no assassinato do correspondente militar.

Trepova contou isso a sua amiga Yulia após a explosão. De acordo com Yulia, Daria enviou uma mensagem de texto a seus amigos por volta das 20h00. Quando Yulia leu as notícias sobre a explosão, ela tentou contatar sua amiga Daria Trepova. Esta última não respondeu imediatamente, mas algum tempo depois ela mostrou uma reação emocional e até histérica, alegando que "ela foi tramada". Foi dito que a conversa foi posteriormente excluída de um mensageiro, e Daria parou de se comunicar.

O Ministério de Assuntos Internos publicou mais tarde um vídeo com a confissão de Trepova. Ela declarou que trouxe o busto para o café. Quando lhe perguntaram de quem ela o recebeu, ela disse que responderia à pergunta mais tarde.

O Comitê Nacional Anti-Terrorismo da Rússia chamou o assassinato do correspondente militar de um ato terrorista planejado pelos serviços especiais ucranianos. Segundo o departamento, pessoas colaborando com a Fundação Anti-Corrupção** da Alexei Navalny (**conhecida pelas iniciais russas como FBK, incluída pelo Ministério da Justiça no registro de organizações que desempenham as funções de um agente estrangeiro, reconhecida como uma organização extremista e proibida na Rússia; *incluída na lista de terroristas) estavam envolvidas no crime. Daria Trepova é uma defensora ativa da FBK, disse o Comitê Nacional Anti-Terrorismo.

O correspondente militar Vladlen Tatarsky estava realizando um evento noturno no Street Food Bar No. 1 em São Petersburgo no dia 2 de abril à noite. Cerca de uma centena de pessoas vieram para o evento. Um dos visitantes presenteou Tatarsky com uma estatueta. Ele estava claramente familiarizado com ela, como ele a chamava pelo nome - Nastya. Tatarsky entregou o presente em suas mãos e convidou Nastya para sentar-se ao seu lado, mas ela se recusou e se afastou. Daria Trepova estava claramente nervosa naquele momento, disse um dos convidados. Depois de apresentar o presente, Daria estava em seu telefone e então ocorreu a explosão.

Tatarsky foi morto na explosão. Até 40 pessoas ficaram feridas. Seis permanecem em estado grave.

A bomba sem carcaça controlada por rádio tinha uma capacidade de 300 a 450 gramas de TNT.

Daria Trepova ficará na cadeia até 2 de junho de 2023. Ela foi acusada de ter cometido um ataque terrorista. O advogado de Trepova é Daniil Berman, que na semana passada representou os interesses de Evan Gershkovich, um jornalista do WSJ que foi acusado de espionagem.

Durante o interrogatório, Daria Trepova disse que conheceu um ativista on-line que se ofereceu para se mudar para Kyiv e se juntar a uma mídia local como editora. Para fazer isso, ela deveria completar uma série de tarefas. Entregar uma bomba foi uma delas. Trepova afirma que ela não sabia o que a estatueta continha.