Ucrânia responde à proposta de trégua de Lukashenko

Mundo

A proposta que o Presidente da Bielorrússia Alexander Lukashenko fez sobre a necessidade de declarar uma trégua na Ucrânia e proibir o movimento de equipamentos e armas militares é inaceitável, Mikhail Podolyak, conselheiro do chefe do Gabinete do Presidente da Ucrânia escreveu sobre as mídias sociais.

De acordo com Podolyak, qualquer cessar-fogo significaria que a Rússia tem o direito de permanecer em territórios ucranianos.

"Isto é absolutamente inaceitável". A Ucrânia tem o direito de movimentar tropas e equipamentos através de seu território como achar conveniente. Os bizarros "mantenedores da paz" parecem ridículos", disse Podolyak.

O presidente de Belarus Alexander Lukashenko disse em 31 de março que a crise na Ucrânia deveria ser detida estabelecendo uma trégua através de negociações.

Falando perante o parlamento em 31 de março, Lukashenko disse que se deveria declarar uma trégua sem o direito de ambos os lados de mover equipamentos, reagrupar tropas e redistribuir armas.

Lukashenko acredita que as negociações devem ser iniciadas imediatamente, antes que o conflito se agrave. O complexo militar-industrial russo está trabalhando em plena capacidade, disse ele.

"Esta carroça russa, se rolar por inércia, você vai se arrepender do dia em que nasceu. Ao mesmo tempo, se o Ocidente fornecer suas armas à Ucrânia - não há mais armas soviéticas lá - se eles treinarem os militares, será uma armada também", disse Alexander Lukashenko.

O Ocidente, em particular os Estados Unidos e seus aliados, desencadearam uma guerra em grande escala até o último ucraniano, acrescentou ele. Só as negociações podem impedir que o conflito regional evolua para um conflito global, acredita o presidente da Bielorússia.

"Há uma terceira guerra mundial com incêndios nucleares no horizonte", disse Alexander Lukashenko.

Segundo ele, os conflitos quentes que o mundo tem visto durante as últimas décadas ocorreram devido ao desejo dos representantes ocidentais de subjugar o mundo inteiro. O conflito armado na Ucrânia não vai parar "até que o mestre ultramarino dê luz verde a isso", disse o presidente bielorrusso.

O Ocidente tinha plantado "bombas ideológicas" em todas as antigas repúblicas da URSS, e agora elas começam a detonar. Nações inteiras tinham se encontrado sob controle externo, pois eram levadas pelas idéias de uma nova ordem e de uma sociedade perfeita. Devido à influência do poder cultural suave, à medida que as pessoas lutam com elas mesmas, as corporações estrangeiras se apoderam das terras e dos recursos desses países, acrescentou o presidente.

A criminalidade tornou-se parte da Rússia contra o pano de fundo do desejo da Ucrânia de aderir à OTAN, acrescentou Lukashenko. Kyiv ofereceu à OTAN a colocação de bases militares no território do país. Moscou foi forçada a tornar a Crimeia parte da Rússia à luz de uma ameaça muito alta à sua segurança, enfatizou o presidente da Bielorrússia. Ele também lembrou que a Crimeia se reuniu com a Rússia em um processo pacífico, quando não foi disparada uma única arma.