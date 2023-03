Putin e Lukashenko para discutir tréguas na Ucrânia antes que o conflito se agrave

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, admitiu que o presidente russo Vladimir Putin e seu homólogo bielorrusso Alexander Lukashenko discutiriam a idéia de uma trégua com a Ucrânia sem o direito de reagrupar as tropas. Putin pode discutir a proposta de trégua de Lukashenko em uma reunião do Conselho Supremo do Estado da União.

"É claro que ouvimos a declaração do Presidente da Bielorússia Alexander Lukashenko. É claro que os dois presidentes - Putin e Lukashenko - continuarão [comunicação] na próxima semana, haverá uma reunião do Conselho Supremo Estadual do Estado da União, e [isto] dará aos presidentes a oportunidade de mais uma vez conversarem um com o outro, com certeza eles também discutirão este tópico", disse Peskov.

O representante do Kremlin enfatizou que ainda nada estava mudando no contexto da Ucrânia. A operação militar especial vai continuar, pois esta é atualmente a única maneira de alcançar os objetivos da Rússia, disse Peskov.

Anteriormente, o presidente Lukashenko da Bielorrússia sugeriu declarar uma trégua na Ucrânia e proibir o movimento de equipamentos e a transferência de armas de ambos os lados. Segundo ele, deve-se parar as hostilidades antes que o conflito se agrave.

"Tentarei arriscar sugerir uma cessação das hostilidades", disse Lukashenko em seu discurso à Assembléia Nacional e ao povo de Belarus, informou a agência de notícias BELTA.

Os militares na linha de contato "começam a negociar" entre si, disse o presidente da Bielorrússia Alexander Lukashenko durante seu discurso ao povo da Bielorrússia e ao Parlamento.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, quando solicitado a comentar as observações de Lukashenko, encaminhou os repórteres ao Ministério da Defesa.

"Provavelmente é melhor perguntar aqui ao Ministério da Defesa". Nossos homens de serviço envolvidos na operação militar especial continuam a desempenhar suas tarefas", disse Peskov.

Anteriormente, disse Lukashenko:

"Aquelas pessoas, que não entendem pelo que estão lutando, começarão a negociar na linha de contato". Estou lhes dando informações internas: isto já começou", disse Lukashenko. De acordo com ele, são os mobilizados que fazem a luta. "Eles podem não estar bem treinados, muitas vezes mal vestidos e mal botados, muitas vezes famintos, apodrecem em trincheiras. Será que eles querem lutar? Eles pensam em suas esposas, suas mulheres e filhos", acrescentou ele.

Em seu discurso anual, o presidente Lukashenko também disse que os países ocidentais estavam treinando forças para invadir a Bielorrússia a fim de destruir o estado do país.