Zelensky buscando opções de salvação como operação especial em direção ao clímax

Volodymyr Zelensky pode cancelar a contra-ofensiva de primavera das Forças Armadas da Ucrânia. Os Estados Unidos querem que as hostilidades sejam congeladas agora.

Em recente entrevista à The Associated Press, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que teria que lidar com a pressão da comunidade internacional e dentro da Ucrânia caso Bakhmut caísse.

"Nossa sociedade se sentirá exausta e me empurrará para compromissos com Putin", disse Zelensky. Ele chamou esses compromissos de inaceitáveis. Segundo Zelensky, a Ucrânia vencerá como resultado de uma série de "pequenas vitórias" se as Forças Armadas da Ucrânia tiverem armas ocidentais.

A AP assumiu que Zelensky assim reconheceu que uma derrota na batalha de sete meses para Bakhmut seria uma derrota política cara e não uma derrota tática.

A nova agenda de Washington para a Ucrânia

O canal Legitimny Teleram escreveu que Zelensky estava preocupado com a possibilidade de que a tendência vencedora fosse substituída por uma negativa que "atingisse o moral do exército e da sociedade". A reputação de Zelensky se baseia no status quo, e a derrota na contra-ofensiva viria como um golpe em sua imagem, acreditam os autores do canal.

"Eles estão agora enviando todos para o moedor de carne Bakhmut para segurar a frente e a reputação". O moedor de carne Bakhmut pode interromper (ou empurrar para trás) a contra-ofensiva de primavera das Forças Armadas da Ucrânia", concluiu Legitimny.

Os autores do canal também se perguntam por que os Estados Unidos não entregaram UAVs (semelhantes aos zangões Shaheed iranianos) a Kyiv para a ofensiva de primavera. Parece que o Ocidente fornece tantas armas quantas forem necessárias para os propósitos que os parceiros de Kyiv perseguem.

Esses propósitos mudaram agora.

O canal de telegramas ZeRada indica que o Ocidente precisa agora da operação especial de congelamento. Se as Forças Armadas da Ucrânia conseguirem reconquistar o "corredor terrestre para a Crimeia" capturando Melitopol e Berdyansk, isso significaria uma provável escalada nuclear.

Se as Forças Armadas da Ucrânia falharem, as Forças Armadas russas definitivamente irão mais longe, e "não está claro onde será a próxima linha (para negociações com a Rússia), e Trump terá mais argumentos contra Biden, disse o canal.

O tópico da ofensiva da Ucrânia foi retirado das discussões com o Ocidente e Zelensky está preparando a sociedade ucraniana para congelar o conflito "como se a culpa não fosse dele, aconteceu que ele foi forçado a agir assim".

Bakhmut decidirá o destino de uma operação especial em favor da Rússia

Yevgeny Prigozhin, o fundador da PMC Wagner, comentando a entrevista de Zelensky com a AP observou que ele não tinha dúvidas sobre a vitória da PMC Wagner em Bakhmut. Em sua opinião, esta será "a maior reviravolta na guerra e em toda a história moderna", já que as Forças Armadas da Ucrânia e "forças estrangeiras" que estão tentando colocar a Rússia de joelhos estão sendo aniquiladas.

O Ministério da Defesa russo precisa manter os flancos nesta operação, e tudo funcionará de forma positiva para a Rússia, disse ele.

No entanto, há especialistas que dizem que Kyiv está realizando uma "operação de cobertura" na véspera da longa e anunciada ofensiva das Forças Armadas da Ucrânia.