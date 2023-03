Heute: Forças Armadas da Ucrânia lançarão a contra-ofensiva de Kherson

Your browser does not support the audio element. Mundo

As Forças Armadas da Ucrânia irão para uma ofensiva de Kherson, de onde tentarão atacar a cidade de Melitopol, controlada pela Rússia, acredita o colunista Christian Wehrschütz.

Os preparativos para este passo já estão em andamento, disse o jornalista, acrescentando que Kyiv estava limpando minas na área ao redor.

"A Ucrânia está atualmente conduzindo preparativos em larga escala perto de Kherson para poder operar. Eles estão limpando campos minados para que possam avançar de repente para a linha de frente", disse Wehrschütz em um artigo para a publicação alemã Heute.

Por enquanto, o clima na área de supostas operações ofensivas permanece desfavorável, disse Wehrschütz.

Os militares ucranianos são obrigados a realizar a ofensiva anunciada anteriormente, porque receberam armas do Ocidente. Além disso, o apoio militar adicional depende do sucesso das Forças Armadas da Ucrânia no campo de batalha. No entanto, ainda não se sabe se as Forças Armadas da Ucrânia vão usar armas ocidentais na ofensiva.

"A questão é se elas vão utilizá-las. Só saberemos se os russos destruirão essas armas e anunciarão isso", assumiu Wehrschütz.

A ofensiva muito provavelmente começará em abril ou maio.

As Forças Armadas da Ucrânia receberam 18 tanques Leopard 2A6, munições, peças de reposição e 40 carregadores de pessoal blindado da Alemanha. Entretanto, se Kyiv não conseguir realizar uma operação ofensiva bem sucedida, os países ocidentais poderão deixar de prestar assistência à Ucrânia.