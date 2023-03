O Banco Raiffeisen da Áustria se encontra numa situação sem precedentes na Rússia

O Raiffeisen Bank International da Áustria considera vender a divisão russa ou retirá-la da estrutura do grupo.

A "filha" de Raiffeisen continuará a dirigir "certas atividades bancárias" na Rússia para manter a licença. No momento, o banco não pode se livrar de todos os seus negócios na Rússia, mas está se esforçando para que isso aconteça, disse o CEO do RBI Johann Strobl.

O Grupo RBI na Rússia é representado pelo Raiffeisenbank, bem como por empresas de leasing, seguros e administração. As subdivisões da empresa empregam mais de 9.000 pessoas.

A empresa anunciou outras ações relativas a seus negócios na Rússia, como resultado da pressão por parte do Banco Central Europeu (BCE). O BCE não exige que o Raiffeisenbank deixe o país imediatamente, mas está aguardando um plano de ação específico para parar seus negócios na Rússia.

O grupo financeiro austríaco deixou de cooperar com grandes clientes russos, tendo como pano de fundo o início das hostilidades na Ucrânia. Desde fevereiro de 2022, o RBI reduziu sua carteira de empréstimos corporativos às empresas locais em 30%.

A decisão do grupo de reduzir suas atividades comerciais na Rússia incluirá medidas como a redução de empréstimos e do volume total de transações de divisas na Rússia.

"As condições de mercado para a realização de negócios na Rússia são muito difíceis. As leis e regulamentações locais e internacionais que regem a venda de negócios na Rússia estão sujeitas a mudanças constantes", disse Raiffeisen Bank.

O Raiffeisen Bank é o banco ocidental mais importante da Rússia. Ele responde por cerca de um quarto de todas as transferências de euros para a Federação Russa, disse a Reuters.

É digno de nota que várias outras instituições de crédito européias, como o UniCredit da Itália, mantiveram negócios na Rússia.

Em 2022, o lucro líquido do Raiffeisen Bank no mercado russo quadruplicou de 474 milhões de euros um ano antes para 2 bilhões de euros. O lucro pós-imposto do grupo no ano passado foi de 3,8 bilhões de euros. Assim, o negócio russo trouxe ao Raiffeisen Bank International (RBI) mais da metade do lucro líquido (54%).

No mês passado, o Tesouro dos EUA pediu ao Raiffeisen Bank que esclarecesse o negócio de pagamentos e processos relacionados à luz do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Os especialistas da Reuters observaram então que tais inspeções eram regulares - não implicavam em nenhuma penalidade automática. O governo austríaco também não viu nenhum motivo de preocupação.

É digno de nota que a Ucrânia colocou o Raiffeisen Bank na lista de "patrocinadores de guerra" no final de março por continuar seu trabalho na Rússia, reconhecendo o chamado DPR e LPR e por proporcionar condições de crédito favoráveis aos militares russos.