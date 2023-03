Xi Jinping prepara a China para a guerra em larga escala

Your browser does not support the audio element. Mundo

O Exército de Libertação do Povo Chinês (PLA) e o povo chinês devem estar totalmente preparados para uma possível guerra em larga escala, disse o presidente chinês Xi Jinping na reunião anual do Parlamento, disse o Foreign Affairs.

Os observadores da revista prestaram atenção ao conteúdo de quatro dos discursos de Xi que ele proferiu durante várias reuniões ultimamente. Nesses discursos Xi Jinping declarou que ele estava "preparando a China para a guerra". Ele também disse que estava incitando os generais do PLA "a não ter medo de lutar e tomar decisões difíceis".

"Diante das guerras que podem nos ser impostas, devemos falar com nossos inimigos em uma língua que eles entendam e usar a vitória para ganhar a paz e o respeito". Na nova era, o PLA insiste no uso da força militar para acabar com as hostilidades", escreveu Xi Jinping em um ensaio que foi publicado antes das reuniões de março do Parlamento chinês.

Em dezembro de 2022, Xi Jinping ordenou a abertura de novos comissariados militares e postos de recrutamento em toda a China em benefício do PLA, para que Pequim pudesse envolver suas forças de reserva no menor período de tempo possível e institucionalizar um sistema de reabastecimento de unidades de combate em caso de guerra.

É digno de nota que o porta-voz do Ministério da Defesa chinês Tan Kefei disse que o PLA estava pronto para cooperar com as Forças Armadas russas para fortalecer a paz e a segurança. Os exércitos chinês e russo planejam reforçar a coordenação estratégica e realizar regularmente exercícios conjuntos, bem como patrulhas aéreas e marítimas, acrescentou ele.