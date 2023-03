O repórter do WSJ Evan Gershkovich preso em Yekaterinburg por espionagem

Em Yekaterinburg, o Federal Security Bureau (FSB) deteve um correspondente do The Wall Street Journal, uma publicação sediada nos EUA, a RIA Novosti informa na quinta-feira, 30 de março.

O correspondente foi identificado como Evan Gershkovich, um funcionário de 32 anos do escritório de Moscou da publicação americana.

Foi dito que o homem foi preso por espionagem. O correspondente é suspeito de coletar materiais secretos do estado para os EUA sobre uma empresa da indústria de defesa russa.

Os conhecidos do correspondente disseram que ele estava interessado em informações sobre a PMC Wagner.

Segundo a FSB, "Evan Gershkovich, agindo sob instruções do lado americano, estava coletando informações que constituíam um segredo de estado sobre as atividades de uma empresa do complexo militar-industrial russo". Gershkovich foi detido "enquanto tentava obter informações secretas", disse também o FSB.

Yaroslav Shirshikov, um oficial de publicidade de Yekaterinburg, relatou o desaparecimento de Gershkovich na manhã do dia 30 de março. Shirshikov, que conhecia Gershkovich pessoalmente, disse que Gershkovich deixou seu telefone no escritório do WSJ "no caso de algo acontecer com ele". Os funcionários do WSJ contataram Shirshikov à noite e lhe disseram que perderam a ligação com o repórter.

Na noite de 29 de março, testemunhas oculares relataram a detenção de um indivíduo não identificado perto do restaurante Bukowski Grill na rua Karl Liebknecht, disse a publicação Vechernye Vedomosti.

"Supostamente, oficiais de segurança vestidos com roupas civis ordenaram ao homem que os seguisse para dentro de sua van. Como estavam conduzindo a pessoa detida, eles puxaram uma camisola sobre sua cabeça para que ninguém pudesse ver seu rosto", escreveu o Vechernye Vedomosti.

Shirshikov escreveu que ele havia visitado o restaurante com Gershkovich no dia anterior.

Evan Gershkovich cobre eventos na Rússia e na Ucrânia para o The Wall Street Journal. Ele tem residido em Moscou durante os últimos seis anos.

A publicação It's My City de Yekaterinburg escreveu que Evan Gershkovich veio à cidade há algumas semanas, e depois voltou à cidade na quarta-feira passada para finalizar seu projeto. No artigo, o repórter em particular escreveu sobre a atitude da sociedade em relação ao PMC Wagner, Shirshikov também disse.

"Evan foi a Yekaterinburg para escrever sobre a atitude das pessoas em relação à guerra e sobre o recrutamento de residentes locais no PMC Wagner", disse o jornalista Dmitry Kolezev.

Segundo o Kommersant, Gershkovich deve ser levado a Moscou. A decisão sobre sua prisão será considerada no Tribunal de Lefortovo, enquanto que seu caso de espionagem é tratado pelo aparelho central da FSB.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse mais tarde que o repórter do WSJ foi detido em flagrante delito.

"Esta é uma prerrogativa do FSB. <...> Até onde sabemos, ele foi pego em flagrante delito. <...> Não se trata de suspeitas, ele foi pego em flagrante delito", disse Peskov aos repórteres.

O Wall Street Journal exigiu que o jornalista fosse liberado imediatamente.