A decisão da Rússia de implantar armas nucleares táticas em Belarus pode ser um grande erro

A decisão do Kremlin de implantar armas nucleares táticas (TNW) em Belarus tem aspectos negativos. E se a Bielorrússia tentar manter essas armas para si mesma?

Belarus obtém armas nucleares

O cientista político Andrey Suzdaltsev acredita que a instalação de armas nucleares táticas russas em Belarus veio como uma decisão difícil para Moscou. Esta decisão foi tomada em grande parte devido à logística militar, mas também traz conseqüências negativas estratégicas. Minsk pode tentar manter as armas nucleares russas para si mesma, assume o cientista político.

De fato, tais apreensões não são infundadas. Grigory Azarenok, apresentador de TV bielorrusso, disse em seu programa que Belarus estava se tornando uma potência nuclear.

"Belarus é uma potência nuclear". Um Estado que tem a capacidade de responder com armas nucleares táticas caso caia sob ataque. Varsóvia vai derreter e Vilnius será inundada. Veremos o pôr-do-sol opaco e o crescimento do cogumelo nuclear no pântano polonês. Não se intrometam, senhores, porque nós os irradiaremos. Vocês nos pescaram, por isso não reclamem agora. Vocês foram avisados", disse o apresentador de TV.

Este é um episódio de euforia insalubre de um homem que pegou o cobiçado título, o que está muito dentro do espírito do Presidente Alexander Lukashenko. Este é o momento perigoso número um.

Minsk ainda está sentado entre duas cadeiras

Vladimir Putin disse que a Rússia não estava entregando armas nucleares táticas para Belarus, apesar de Minsk estar pedindo por muito tempo. Em vez disso, a Rússia controlará suas armas no território da Bielorússia. Isto é o que os Estados Unidos fazem na Europa. A Rússia implantou anteriormente sistemas Iskander em Belarus, Putin disse acrescentando que os complexos Iskander poderiam ser usados como portadores de armas nucleares táticas.

De fato, os Estados Unidos utilizam armas nucleares táticas na Alemanha e na Turquia, mas não se consideram países nucleares. É difícil imaginar que qualquer um desses governos possa se apropriar dessas armas ou chantagear os Estados Unidos.

Entretanto, estas parecem ser preocupações reais com relação a qualquer estado pós-soviético, pois todos eles, incluindo Belarus, estão presos ao hábito de sentar-se entre duas cadeiras. Este é o momento perigoso número dois.

O presidente Alexander Lukashenko se recusa a reconhecer os novos territórios russos como russos. Ele fala muito, mas faz pouco em relação ao Estado da União. Não existe um sistema fiscal conjunto, nem um parlamento conjunto. Somente os subsídios russos à economia de Belarus - desde os baixos preços dos recursos energéticos até os empréstimos - são importantes para Lukashenko em primeiro lugar.

Se a situação na Rússia mudar apenas um pouco (Moscou poderia, por exemplo, cortar seu apoio financeiro à Bielorússia), Lukashenko mudará de idéia imediatamente. Ele pode dizer que não devolverá as armas nucleares táticas a Moscou e exigirá que Moscou faça algo para poder obtê-las. Moscou será capaz de fazer algo com os soldados bielorrussos que comandam os sistemas Iskander?

E se Belarus se tornar outra Ucrânia?

Um golpe em Belarus ainda é possível. Se ocorrer de forma semelhante à tempestade do Palácio Tajbeg de Amin no Afeganistão, o novo povo no poder se recusará a devolver ogivas nucleares de volta à Rússia. O Kremlin pode ter Belarus como outra Ucrânia, embora servida em uma bandeja com armas nucleares táticas. Não parece ser surpreendente neste contexto que o Pentágono não tenha visto nenhuma ameaça na iniciativa de Moscou de entregar armas nucleares táticas a Minsk. Muito pelo contrário, o Pentágono pode ver isso como uma vantagem em uma perspectiva de longo prazo.

Se a decisão da Rússia de implantar TNWs em Belarus vem como resposta de Moscou à intenção do Reino Unido de fornecer projéteis de urânio empobrecido para Kyiv, à entrada da Finlândia na OTAN e ao acúmulo de forças na Polônia e nos Estados bálticos, então tal resposta é considerada justificável taticamente. Ao mesmo tempo, entretanto, gostaríamos de acreditar que os riscos acima foram calculados de forma profunda.

Para coroar tudo isso, a Rússia tem o enclave de Kaliningrado onde os sistemas Iskander também foram implantados. A Rússia poderia usar o enclave para atingir as capitais européias. O aspecto estratégico da decisão precisaria ser explicado com mais detalhes aqui.