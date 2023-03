Forças russas atacam tropas ucranianas em Avdiivka com munições incendiárias

Artillerymen of the 114th Brigade of the First Donetsk Army Corps struck the positions of the Armed Forces of Ukraine in Avdiivka with the use of incendiary ammunition. O vídeo do ataque foi publicado no canal Telegramas da Milícia Popular da República Popular de Donetsk.

As Forças Armadas da Ucrânia se preparam para perder Avdiivka e fecham as comunicações móveis no assentamento a fim de impedir que os partidários russos informem as Forças Armadas russas sobre as posições dos militares ucranianos, dizem os correspondentes militares russos.

O lado ucraniano está evacuando os serviços públicos da cidade e aconselha a população a evacuar, assim como as tropas russas a avançar.