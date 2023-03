Arquivo do Estado Russo expõe fotos do local da morte de Yuri Gagarin

O Arquivo Estatal Russo de Documentação Científica e Técnica publicou fotografias do local onde o primeiro homem no espaço Yuri Gagarin foi morto em um acidente aéreo. As fotografias foram publicadas no site do Arquivo.

As fotos mostram os escombros da fuselagem da aeronave de treinamento MiG-15UTI, que Gagarin e o piloto militar Vladimir Seregin estavam pilotando. As fotografias são datadas de 28 de março de 1968, um dia após o acidente.

Gagarin e Seregin foram mortos em 27 de março de 1968, perto da vila de Novoselovo, Distrito de Kirzhachsky, Região de Vladimir, durante um vôo de treinamento.

Em dezembro de 2022, o arquivo do Centro de Treinamento Cosmonaut desclassificou o arquivo pessoal de Yuri Gagarin. O documento inclui um questionário, uma tabela de serviço militar, dados familiares, uma lista de posições no corpo de cosmonauta e outras informações.