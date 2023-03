'Jornalistas' na folha de pagamento da CIA. Pravda.Ru deve se tornar um agente estrangeiro... nos EUA

A empresa norte-americana NewsGuard, que se posiciona como uma lutadora contra a desinformação, publicou um relatório sobre o mercado publicitário da indústria russa da Internet. Os analistas americanos não gostaram do fato de anúncios do Google aparecerem em sites como o Pravda.Ru.

NewsGuard, que está indiretamente associada à CIA e ao Departamento de Estado dos EUA, acredita que a versão em inglês do Pravda.Ru é uma fonte de informações não confiáveis. A empresa norte-americana classificou a publicação em 7,5 dos 100 pontos.

NewsGuard "jornalistas" estão preocupados com os materiais que a Pravda.Ru carrega sobre a operação militar especial liderada pela Rússia na Ucrânia. Em particular, a empresa apontou para o artigo de notícia sobre o discurso do presidente russo Vladimir Putin à nação a respeito do reconhecimento das repúblicas Donbas. Os americanos não gostaram da publicação de uma declaração do Ministério da Defesa russo sobre o bombardeio encenado da Ucrânia à maternidade em Mariupol. Seguindo instruções de Washington, Kyiv então culpou Moscou pelo ataque.

NewsGuard deu-se ao trabalho de investigar a história do Pravda.Ru - uma publicação que se tornou um sucessor do jornal Pravda.

"O Pravda.Ru, que começou em 1912 como o jornal impresso oficial do Partido Comunista da União Soviética, foi obrigado a se registrar como um agente estrangeiro nos Estados Unidos, reivindicação dos "jornalistas" americanos.

Eles contataram o Google perguntando sobre publicidade no site, mas não receberam uma resposta.

E fica ainda pior à medida que avança. NewsGuard enviou perguntas estranhas aos editores do Pravda.Ru. Em uma delas, uma empresa americana pediu para explicar porque um artigo de um de nossos colaboradores, um cidadão americano, supostamente parecia um texto escrito por AI.

Em outra pergunta, a empresa americana pediu para explicar por que a Pravda.Ru não estava fazendo nenhum registro de correções editoriais em seus artigos, disse Vadim Gorshenin, o chefe da Pravda.Ru em seu canal de Telegramas.

"Vou lhe dizer como é: os censores do Pravda soviético, onde eu trabalhava, parecem gatinhos bonitinhos ao lado da CIA", resumiu Gorshenin.

Os censores na folha de pagamento

Não faz muito tempo que a NewsGuard começou a estudar o setor russo da Internet, em grande parte devido à operação especial. Entretanto, a empresa americana tem um extenso histórico de classificar seus próprios veículos de mídia.

Em janeiro de 2019, o site de notícias dos EUA MintPress publicou um relatório fornecendo fortes provas de que a NewsGuard estava intimamente associada ao governo dos EUA não apenas financeiramente, mas também organizacionalmente.

O material, no qual a editora-chefe da Pravda.Ru Inna Novikova dará esclarecimentos sobre a "pesquisa" do NewsGuard, será publicado na segunda-feira, 27 de março.