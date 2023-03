O Estado-Maior General russo se prepara para uma possível ofensiva das Forças Armadas da Ucrânia

O Estado-Maior Geral das Forças Armadas da Rússia está se preparando para uma possível ofensiva das Forças Armadas da Ucrânia, disse o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, segundo relatórios da RIA Novosti.

Segundo o político, o Estado-Maior Geral estuda tal probabilidade e prepara uma resposta às ações das Forças Armadas da Ucrânia.

Alexander Syrsky, o chefe das Forças Terrestres das Forças Armadas da Ucrânia, anunciou anteriormente planos para conduzir uma série de operações ofensivas. De acordo com Syrsky, Kyiv planeja aproveitar as unidades supostamente exauridas do PMC Wagner.

Volodymyr Rogov, presidente do movimento We are Together with Russia, falou anteriormente sobre os planos da Ucrânia para uma ofensiva na região de Zaporizhzhia (Zaporozhye).